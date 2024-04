Seksuologe raadt aan om DIT nooit te zeggen vlak voor een vrijpartij

Volgens een seksuologe is er iets wat je best niet zegt als je van plan bent om te rollebollen met je geliefde. Ze legt tevens uit hoe je het dan beter wél aanpakt.

Seks is iets heel persoonlijks. De ene kan perfect tevreden zijn met haar of zijn seksleven terwijl de andere misschien eens iets nieuws wil proberen. Zo kan het zijn dat je partner bijvoorbeeld aangeeft dat hij of zij eens graag iets kinky wil uittesten. Volgens de Amerikaanse seksuologe Emily Morse is het dan geen goed idee om het voorstel meteen van tafel te gooien als je dat in eerste instantie niet ziet zitten, bijvoorbeeld door “Dat wil ik nooit doen” te antwoorden. “De kans is dan groot dat je de ander zich laat schamen voor zijn of haar verlangens. Je hoeft geen ‘ja’ te zeggen, maar je kan wel ‘nee’ zeggen zonder hun gevoelens te kwetsen”, legt ze uit in Daily Star.

Bespreekbaar maken

Ze raadt aan om duidelijk te maken dat het niet jouw ding is, maar dat je wel openstaat voor het feit dat je partner dat overweegt. Je kan dat als volgt verwoorden: “Ik weet niet of het iets voor mij is, maar vertel me meer over waarom je het zo opwindend vindt”, klinkt het. Je kan zelfs nog een stapje verder gaan: “Hoewel het niets voor mij lijkt, wil ik je wel helpen om dit te ervaren”, aldus Morse.

Foto: Shutterstock