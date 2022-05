Schattig babynieuws: Dierenpark van Grotten van Han verwelkomt zeldzame veelvraat-drieling

Het koppel veelvraten van het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han heeft zich weer voortgeplant. Drie baby’s zijn een paar weken geleden geboren. Deze geboortes zijn uitzonderlijk omdat de soort met uitsterven wordt bedreigd en uniek omdat het Dierenpark van het Domein van de Grotten van Han de enige is die deze soort in België herbergt.

Na ongeveer twee maanden bij hun moeder Skally in het hol te hebben doorgebracht, hebben de babyveelvraten zich getoond aan de buitenwereld. Bij de eerste controle door de verzorgers konden ze twee wijfjes, Greya en Grif, en een mannetje, Grimir, identificeren. Ze wegen respectievelijke 2,3 kg, 1,8 kg en 2,4 kg voor het mannetje. De hele familie stelt het goed.

Een Zweedse vader en een Russische moeder

In 2015 mocht het Domein twee veelvraten verwelkomen: een mannetje, Valle, uit de Boras Zoo in Zweden en een vrouwtje, Skally, uit de Novosibirsk Zoo in Rusland. De twee vormden al snel een goed koppel en genoten van hun nieuwe grote leefruimte. In 2017 volgde de eerste bevalling van Grahma, die helaas een paar maanden later bezweek aan een infectie. Gelukkig liep het in 2020 wel goed en beviel Skally van twee baby’s, Grivar en Grania. Zodra de jongen volwassen zijn worden zij uitgezet in andere dierenparken om de genetische vermenging van de soort te verzekeren in de hoop dat zij zich op zich weer zullen voortplanten.

Bedreigde diersoort

De veelvraat is het grootste lid van de familie der marterachtigen, waartoe ook de das en de wezel behoren. Ze staan ook in het lijstje van de Big 5 van Europa. Het is een roofdier van het hoge noorden en speelt een essentiële rol als aaseter in het ecosysteem, aangezien ze de omgeving ontdoen van kadavers voordat zich ziekten ontwikkelen. Het is een krachtig dier dat in staat is veel grotere dieren, zoals rendieren, aan te vallen.

De veelvraat is een zeldzame en bedreigde diersoort en maakt daarom deel uit van een Europees kweekprogramma dat wordt gecoördineerd door het instituut Nordens Ark in Zweden. Het wereldwijde kweekprogramma telt slechts 144 veelvraten verdeeld over 59 zoölogische instellingen, dus iedere geboorte wordt er met veel blijschap verwelkomd. Momenteel zijn er nog ongeveer 1.300 veelvraten in Europa.

Babyboom in het Park

Naast de baby veelvraatjes zijn er nog andere geboortes die het Wildpark de laatste weken hebben opgefleurd: verschillende moeflons, enkele everzwijntjes, drie oerosjes, een Przewalskipaardje en een Europese bizon.

Enkele weken geleden was ook op de «Bubocam», een livewebcam, te zien hoe een paar wilde oehoe’s kuikentjes baarden.





Er zijn nog enkele moederdieren die op het punt staan te bevallen dus er zal de komende week veel te zien zijn in het Wildpark!

