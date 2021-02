Wie zeg dat je alcohol nodig hebt om van het leven te genieten, heeft nog nooit van een zelfgemaakte mocktail genipt. Tournée Minérale is de uitgelezen kans om die flessen wijn, cocktails en pintjes van het menu te schrappen. De hele maand februari vervang je je alcoholische aperitieven door smakelijke alternatieven. Dat wordt een eitje eens je deze recepten onder de knie hebt. Smakelijk!

Ceder’s Nogroni

Ceder’s is een heerlijk alternatief voor gin gemaakt van Zweeds water en Zuid-Afrikaanse kruiden. De klassieke gin-kruiden zoals jeneverbes en citrus worden gecombineerd met de frisse smaak van komkommer en kamille. Ceder’s Crisp is verkrijgbaar bij Delhaize, Carrefour en Colruyt voor €21,49 (50cl).

Ingrediënten

50 ml Ceder’s Crisp

15 ml sinaasappelsap

40ml rood pompelmoessap

Gooi alle ingrediënten, samen met flink wat ijs, in je shaker. Schenk hem in een tumblerglas.

Tip: Maak met een aardappelmesje lange krullen van een citroen of sinaasappel voor de garnering.

Dolce Verde

La Maison Wellness is een platform gewijd aan bewust drinken en bewust consumeren. Oprichter Camille Vidal heeft als missie mindfulness in het glas te brengen en de wereld te laten zien dat de smaak van een drankje niks te maken heeft met het volume alcohol.

Camille ging aan de slag met de Martini Non-Alcoholic voor een alcoholvrij aperitief dat doet dromen van de zomer. Martini Non-Alcoholic Floreale en Vibrante is beschikbaar bij onder andere Colruyt, Delhaize, Carrefour en Albert Heijn voor 10,49 euro.

Ingrediënten

50 ml Martini Non-Alcoholic Floreale

20 ml appelsap

20 ml cocoswater

10 ml komkommersap

Kombucha om af te toppen

Munt ter garnering

Doe alle ingrediënten in een wijnglas gevuld met ijs. Top af met kombucha en garneer met een takje munt.



Asian Switcheroo

Mixologist Hannah Van Ongevalle schudt in samenwerking met Deliveroo enkele lekkere mocktails uit haar mouw. Deze Asian Switcheroo smaakt het best bij – je raadt het al – de Oosterse keuken, of je nu zin hebt in spicy, hartig, licht of zoet.

Ingrediënten

5 cl Everleaf

5 cl Limoensap

4 cl Citroengras-chili-kokossiroop*

Gingerbeer

*Voor de siroop:

Warm 20 gr suiker op met 20 cl water op een laag vuurtje tot de suiker oplost. Voeg daarna een half citroengras stokje fijn gesneden toe aan de siroop met 1 kl gedroogde kokos en 5 gr verse rode chili zonder zaadjes. Laat 20 minuten infusen op een laag vuurtje en zeef het erna in een klein flesje.

Vul een keukenblender met 5 cl Everleaf (of andere non-alcoholische spirit), 5 cl vers limoensap en 4 cl siroop. Blend voor 15 seconden met 2 ijsblokjes. Giet het erna in een mooie longdrink naar keuze en werk af met gingerbeer. Garneren doe je met citroengras en chili.

Voor een fles Everleaf betaal je 21,50 euro (50 cl).

