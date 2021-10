Wie een beetje op de hoogte is van wat er gebeurt in medialand, weet dat ‘Squid Game’ dé Netflixserie van het moment is. De Koreaanse reeks waarin de kandidaten het tegen elkaar opnemen in een resem dodelijke spelletjes weet menig kijker aan z’n scherm te kluisteren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de prent aan de basis ligt van verschillende challenges online, waaronder de Candy Challenge.

Wie de hele serie al gezien heeft, weet ongetwijfeld waar we het over heben. In de tweede aflevering moeten de spelers namelijk een figuur uit een suikerkoekje weten te toveren zonder dat dat koekje breekt. Niet makkelijk, maar het spel is wel degelijk gebaseerd op een Koreaanse kindertraditie die vooral in de jaren zestig en zeventig erg populair was. Als je zelf ook wel eens wil zien hoe makkelijk of moeilijk de Candy Challenge is, kan je de koekjes namaken met dit recept. Succes!

Recept

1. Laat 50 gram suiker smelten in een kookpot op middelhoog vuur.

2. Verlaag het vuur naar het minimum van zodra de suiker karameliseert. Haal de pot van het vuur wanneer de massa lichtbruin kleurt.

3. Voeg nu twee koffielepels sodiumbicarbonaat toe aan de karamel.

4. Roer goed en giet de karamel uit over een stuk bakpapier dat je op een gladde ondergrond hebt gelegd.

5. Druk lichtjes aan (voorzichtig, de substantie is erg warm) en druk door middel van een stempel een vorm in het koekje vooraleer het helemaal opstijft.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/recept-zo-maak-je-zelf-de-koekjes-uit-de-populaire-netflixserie-squid-game