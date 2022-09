Model wordt van OnlyFans gegooid omdat ze seks had met haar abonnees (foto’s)

Nicole Doshi is een pornoactrice die regelmatig in de media terechtkomt om controversiële redenen. Momenteel is ze verbannen van OnlyFans en in een recent interview blikt ze erop terug.

Geboren in China, maar wonende en gestuurd in het Amerikaanse Nebraska heeft Doshi een redelijk internationaal profiel. Het duurde dan ook niet lang vooraleer ze zich een weg baande richting New York waar ze voor een OnlyFans-carrière koos om de touwtjes aan mekaar te knopen. Haar niche? “Seks hebben met niet-seksuele objecten.” Maar het verhaal ging verder, zo blijkt. “Ik had seks met fans en volgers en dat kon niet volgens OnlyFans. Wanneer ik chat met mijn fans online, dan wil ik hen persoonlijk leren kennen. Ik denk dat dat me de das heeft omgedaan”, aldus Doshi.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Nicole Doshi in opspraak kwam. Initieel werkte de vrouw in een nagelsalon in New York, maar achteraf bleek dat ze nogal ‘speciale diensten’ gaf aan klanten die grote fooien gaven. “In het begin vond ik er niet veel aan, ik wist gewoon dat ik mijn huur moest betalen in New York”, zo legt ze uit. “Dus ja, ik bood inderdaad speciale services aan aan mijn klanten, maar nadien werd het pure fun voor me. Mijn terugkerende klanten boden me geld aan om met hen te gaan eten en seks te hebben. Dat betekende voor mij in een notendop dat ik kon eten, seks kon hebben en ervoor betaald werd.” Foto: Instagram