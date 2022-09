“Mannen matchen met me op Tinder gewoon om me ‘vet’ te noemen. Ik heb het er moeilijk mee…”

Jammerlijk verhaal van Mary Rose Madigan, een schrijfster met een maatje meer die haar liefdesgeluk probeer te vinden op de immens populaire datingapp Tinder. De twintigjare dame heeft naar eigen zeggen geen tekort aan potentiële matches, wat haar zelfvertrouwen opkrikte.

Alleen houdt de vrouw er toch gemengde gevoelens aan over. “Soms hou ik van daten op Tinder, andere keren haat ik het uit de grond van mijn hart. Ja, de app doet me soms beter voelen over mezelf, maar het heeft ook deuren geopend naar misbruik en pesterijen. Ik heb mannen gehad die een match met me hadden om gewoon de kans te krijgen me vet te noemen en dat is altijd een bittere pil om te slikken”, aldus Madigan.

”Fetisj”

“Andere keren stuurden mannen me omdat ze een totale fetisj hadden door mijn maatje meer of beginnen ze het chatgesprek door te zeggen dat ze er altijd al van gedroomd hebben om met een ‘groot meisje’ te slapen! Dat maakt het allemaal moeilijk en frustrerend, mijn maatje meer zet mannen ertoe aan om wansmakelijk gedrag te tonen. Al denk ik niet dat dit exclusief voor molligere vrouwen geldt, ik heb vriendinnen die slank zijn en ook al met zo’n zaken te maken hebben gehad. Jammer genoeg…”

