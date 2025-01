Model pakt uit met opvallende bikini. Fans verbaasd: “Ondersteboven?!” (foto’s/video)

Een populair, Australisch model weet op Instagram haar fans te verbazen.

De 30-jarige Gabrielle Epstein doet het met meer dan 3.9 miljoen volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaand album op haar pagina plaatste. Zo zien we het model meermaals in bikini de revue passeren. “Wtf is a ski trip”, voegt ze toe aan de zomerse plaatjes. Maar enkele fans zijn vooral in de ban van wat ze draagt.

“Ondersteboven?!”

Al snel stromen de eerste reacties binnen. “Draag je die bikini nu ondersteboven?”, vraagt iemand zich af. “Ik denk het wel”, antwoordt Gabrielle met een knipoog. “Heel mooi”, gaat het verder. “Zo knap dat het pijn doet”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even, en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.