Model geeft toe: “OnlyFans heeft mijn seksleven volledig geruïneerd”

De Britse OnlyFans-ster Fenella Fox heeft in een interview toegegeven dat OnlyFans haar seksleven volledig geruïneerd heeft. Ze zou naar eigen zeggen veroordeeld worden om haar carrière en dat komt in de weg te staan van haar liefdesleven. Meer zelfs: mannen voelen zich geïntimideerd als ze horen wat Fox net doet.

Fenella Fox uit het Engelse Worcester vertelt dat kerels denken dat ze makkelijk in bed te krijgen is, maar de vrouw geeft meteen ook aan dat ze pas na de derde date slaapt met mannen én dat het al jaren geleden is dat ze nog seks heeft gehad. De 28-jarige maakt al een tijdje furore op OnlyFans met pikante content. Ze verdient daar bijna 200.000 euro per jaar mee en door dat succes zouden mannen geïntimideerd raken.

”Ik zou graag seks hebben”

Fox: “Veel kerels zijn geïntimideerd door wat ik doe in mijn professionele carrière en al het geld dat ik verdien, dus ik probeer het tijdens de eerste date niet meteen te vertellen. Ik zou heel graag seks hebben, ik verlang er zelfs wanhopig naar, maar ik leef ondertussen ook al vijf jaar zonder omdat mannen blijkbaar niet kunnen wachten tot de derde date. Zij gaan ervan uit dat ik meteen met hen onder de lakens wil kruipen omwille van mijn job.” Fox is blijkbaar niet alleen. “Ik heb onlangs nog afgesproken met twee vriendinnen die werken als escorte en ook zij worstelen met hun liefdesleven. Ik hou van wat ik doe, maar mijn succes komt tegen een prijs. Mijn datingleven is compleet geruïneerd…”, aldus Fox./p> Foto: Instagram