Seksperte deelt de 5 woorden die seks compleet verknallen (foto’s)

”Er zijn woorden die je tijdens een vrijpartij best vermijdt om het moment niet compleet te ruïneren”, aldus auteur en seksperte Nadia Bokody. De vrouw refereert daarmee naar de zogenaamde ‘dirty talk’ die koppels hanteren om hun seksleven wat te kruiden.

Bokody spreekt uit ervaring, zo geeft ze mee. De Australische auteur herinnert zich nog een one-night stand die ze had en waarna ze teleurgesteld achterbleef toen de man in kwestie ‘dirty talk’ probeerde. “De seks was onverwacht goed, we kenden mekaar nog maar een paar uur en waren nog niet verder gekomen dan wat heen-en-weer gegrap. Het was zo goed, dat ik uitschreeuwde dat ik ging komen… Tot hij de volgende vijf woorden zei: “Ik wil dat je komt”. En dan was het moment voorbij.”

Opgeschrikt hert

Bokody voelde zich op dat moment naar eigen zeggen een opgeschrikt hert en elke kans op een orgasme was als sneeuw voor de zon verdwenen. In een onderzoek kwam naar voor dat 60% van de ondervraagden toegaven dat ze na het bewuste zinnetje een orgasme faken. “Ik pleit ervoor om de focus op het orgasme te minderen. Tijdens het vrijen zou je vooral aandacht moeten schenken aan het knuffelen, kussen en strelen”, aldus Bokody.

