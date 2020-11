Heb jij soms ook het gevoel dat jij en je partner naast elkaar leven? Dat de romantiek een beetje ontbreekt? Volgens een recente studie ben je niet alleen. De helft van de getrouwde koppels (51%) geeft aan dat er van de romantiek niet veel meer overblijft en 45% zegt dan weer dat er in de slaapkamer ook niet veel meer gebeurt. Maar hoe breng je de romantiek weer in je relatie? Wij zetten enkele tips op een rijtje.

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de podcast Real Fix. Door het onderzoek werd ook duidelijk dat 47% van de getrouwde koppels alleen maar bij elkaar blijft voor de kinderen en dat bijna 14% eigenlijk wenste dat ze nooit het ja-woord aan hun partner hadden gegeven. Een pijnlijke zaak, en daarom vroeg Metro UK aan enkele experts tips.

“Laten we eerlijk zijn, ons leven tijdens een lockdown is niet gemakkelijk”, steekt Beverley Black, die lid is van Counselling Directory, van wal. “We hebben er onze buik van vol, we vervelen ons, we kunnen niet naar de fitness en we kunnen onze vrienden niet zien. We zitten vast in ons huis waardoor we makkelijk onze partners kunnen bekritiseren. Door de huidige situatie vuren we dan ook nog eens vaak onze negatieve gevoelens op hen af. De lockdown kan dus behoorlijk nefast zijn voor je relatie.”

Zoek de intimiteit op

Nu we allemaal telewerken hebben we meer tijd om ons te focussen op intimiteit. “Haal je voordeel uit het feit dat je ’s ochtends meer tijd hebt doordat je niet meer naar je werk moet pendelen”, zegt Alex White, therapeut bij Blueheart. “Vraag bijvoorbeeld aan je partner om ’s ochtends vijf minuutjes met elkaar te knuffelen. Op die manier introduceer je in je dagelijkse routine alvast een intiem momentje. Dit draait niet alleen maar om seks, maar ook om het versterken van jullie band.”

Denk na over waarom jullie een koppel werden

Waarom zijn jij en je partner een relatie begonnen? “Misschien omdat je dezelfde interesses had, zoals een voorliefde voor koken of de natuur”, suggereert Beverley. “Plan dan eens een weekendje met je partner waarin die gedeelde interesses aan bod kunnen komen. Of waarom plan je geen ‘date night’ in waarbij jij het lievelingsgerecht van je lief op tafel zet? Ga op zoek naar elementen die jullie allebei weten te appreciëren.”

Vergeet niet te communiceren

Het klinkt heel logisch, maar met elkaar communiceren is heel belangrijk, zegt psychologe Charlotte Armitage. “Romantiek is iets heel persoonlijk en uniek. Begrijpen wat de ander wil en daarop anticiperen is van vitaal belang voor een relatie.”

“Je hoeft geen grote gebaren te maken: luister, praat en besteed er aandacht aan. Dat is de basis van romantiek”, aldus de psychologe.

Denk ook aan je ‘me-time’

“Het is belangrijk dat je ook wat ruimte laat voor jezelf,” geef Beverley nog aan. “Tijdens een lockdown is dat natuurlijk niet gemakkelijk, maar ga eens op je eentje wandelen, neem alleen een bad, of ga wat eerder dan je partner naar bed. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je je partner zijn of haar ‘me-time’ ook gunt als hij of zij daarom vraagt. Zie dit niet als een belediging.”

