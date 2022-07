Immens populaire OnlyFans-ster bekent: “Het is allemaal begonnen toen ik seks had met de pizzabezorger” (foto’s)

Ze zit in de top 0,06% van de populairste OnlyFans-modellen en liet in een recent interview weten hoe ze aan haar pornocarrière begon. Maak kennis met Holly Hotwife, een content creator op OnlyFans wiens loopbaan in de seksindustrie startte met een… cliché.

Naar eigen zeggen zou Holly haar carrière afgetrapt hebben toen ze een uitdaging aanging die haar fans haar hadden opgelegd. Ze werkte toen voor een webcamwebsite en haar volgers vroegen haar een pizza te bestellen en naakt de deur te openen wanneer de bezorger langskwam. “Ik hou van een challenge, ik ben best competitief”, zo laat ze weten.

Pizza

En dus ging ze in op het voorstel. “Ik deed de deur compleet naakt open en nodigde de man uit. Hij was een doorsnee kerel en volgde me doorheen m’n huis. Voor ik het wist, werden we intiem. Het ging verder, verder en verder, dus haalde ik een condoom boven. Het werd met de seconde wilder”, zo herinnert ze zich. Holly zit in een open relatie, dus voor manlief was het geen probleem. “Mijn echtgenoot vindt het geweldig dat ik dit doe en hij zet zelf een kleine camera op”, aldus Holly.

Foto: Facebook