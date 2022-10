Man verlaat horrordate nadat dame ongelooflijk grof is: “Hij is gewoon zwak”

Het datingleven is niet altijd makkelijk. Je kan dan wel in eerste instantie een klikje hebben, vaak via chat, maar elkaar écht leren kennen, dat doe je nog altijd face-to-face. En in het geval van deze man was dat niet meteen de beste ervaring van zijn leven.

Een man liet zichzelf matchen door een vriendin van hem. Haar zus was ook single en op zoek, dus dan was de optelsom snel gemaakt. Het was dan ook die bewuste vriendin die het verhaal van de date naar buiten bracht op Reddit. “Mijn zus en ik zijn uiterlijk quasi hetzelfde, maar op vlak van karakter heel verschillend. Ik haat het om toe te geven, maar zij is echt de definitie van een ‘pick-up girl’, een vrouw die zweert bij de onderdanigheid van de vrouw naar een man toe. Ze vindt dat veel vrouwen te veel hun best doen door make-up te dragen. Maar goed, mijn zus had een oogje laten vallen op een vriend van me en dus wil ik potentiële liefde niet in de weg staan. Ik regelde een date voor hen.”

Lipstick

Maar die liep blijkbaar heel slecht af. “Mijn zus had haar lipstick vergeten in de auto van mijn vriend en hij bracht het naar mij terug in plaats van naar mijn zus. Ik was dus een beetje in de war en vroeg hem hoe de date was verlopen. Hij vertelde me dat het eten heel lekker was, maar dat mijn zus de werknemers ginds had lastiggevallen en de serveerster had beledigd om haar make-up. Toen ik haar met die zaken confronteerde, reageerde ze dat ze hem te zwak vond en dat hij net dankbaar moet zijn dat ze zich zo onderdanig opstelde. Ik ben dan ook enorm teleurgesteld in haar, want die kerel is echt een ‘catch’”, aldus de vrouw. “Misschien moet jij hem eens een kans geven?”, zo opperden verschillende personen onder de Reddit-post.

Foto: Unsplash