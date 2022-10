“Mijn vriendje dumpte me op mijn verjaardag via een berichtje. Nu beweert hij dat het een grap was!”

Het hart van een vrouw brak naar eigen zeggen in duizenden stukjes toen ze op haar verjaardag een berichtje kreeg van haar vriendje waarin hij de relatie beëindigde. Achteraf bleek het om een ‘grap’ te gaan, maar het kwaad was al geschied.

We kunnen makkelijk achter een goeie praktische grap staan, maar deze getuigt misschien toch wel van mindere smaak. Een man had zijn vriendin een sms-bericht gestuurd waarin hij meegeeft dat de twee “eens moeten praten”. Wanneer zij dan paniekerig blijft doorvragen wat hij daarmee bedoelde, bekende hij dat hij vond dat de relatie niet goed aanvoelde. “We praten er nog over na het werk”, aldus de kerel. De vrouw was emotioneel volledig gebroken en wilde hem niet meer zien. Waarop de man doodleuk terugstuurde dat het gewoon een grap was.

Reddit

De vrouw bracht het hele voorval aan het licht op Reddit waar ze haar verhaal deelde. “Ik ken mijn vriend Dan al vijf jaar, waarvan we drie jaar samen zijn. Op veel vlakken klikt het, maar zijn grappen gaan wel regelmatig te ver. Zijn laatste grap was de druppel te veel. Mijn baas vond me huilend op het toilet en zij gaf me ziekteverlof voor de rest van de dag. Nadien kwam hij kwaad aandraven dat het maar een grapje was en dat ik niet flauw moest doen. Maar tot op de dag van vandaag wil ik hem niet meer zien of horen”, aldus de vrouw. Op Reddit kan ze alvast op veel begrip rekenen. “Je hebt daar een kogel ontweken. Liever kwijt dan rijk, zo’n kerel!”, zo laten velen weten.

Foto: Unsplash