Het beautymerk MAC Cosmetics heeft haar eerste genderfluïde make-uplijn op de markt gebracht. Dat gebeurde in samenwerking met non-binaire modeontwerper Harris Reed. Op de limited edition-collectie wordt dus geen genderlabel geplakt. De producten zijn gemaakt voor mannen, vrouwen en non-binaire personen.

Samen met non-binaire modeontwerper Harris Reed, heeft MAC Cosmetics een genderfluïde make-uplijn uitgebracht. Dat wil zeggen dat de producten – net zoals Reed zelf – niet binnen de binaire hokjes van ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ worden geplaatst. De collectie bestaat uit een oogschaduwpalet, lippenstiftpalet, blush en een metallic eyeliner en is geïnspireerd op muziekiconen uit de jaren ’70 als David Bowie en Mick Jagger.

Non-binair rolmodel

Harris Reed is non-binair, wat wil zeggen dat hen zich niet als man of vrouw identificeert, maar wel als een andere genderidentiteit. De voorkeur gaat dan ook naar de voornaamwoorden they/them, of in het Nederlands: hen/hun. Hen geraakte nog maar recent bekend bij het grote publiek toen hen Harry Styles in een jurk op de cover van Vogue plaatste. Als genderfluïde ontwerper is Reed nu al een rolmodel in de modewereld.

