“Oost, West, thuis best”, wordt er wel eens gezegd. Maar nadat onze thuis sinds enkele maanden noodgedwongen ook onze werkplek, (online) vergaderruimte, aula en fitness is geworden, kan het wel eens deugd doen om er nog eens tussenuit te gaan. Verschillende hotels in ons land zorgen voor de ideale oplossing en bieden een staycation aan, inclusief diner op de kamer. Pak je koffer en geniet van een heerlijke getaway. Hier moet je zijn:

august – Antwerpen

Voor een culinair weekendje weg moet je bij august in Antwerpen zijn. Het restaurant kreeg vorig jaar een nog 15/20 als ‘nieuwkomer van het jaar’ van Gault & Millau. In coronatijden bieden ze verschillende formules aan met champagne, wellness, een viergangenmenu en ontbijt inbegrepen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door August (@augustantwerp)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door August (@augustantwerp)

YUP – Hasselt

De staycation-formule van YUP in Hasselt bestaat uit twee nachten in een YUP-cabine. De Italiaanse gerechten uit hun restaurant Pasta e Pane worden je op de kamer gebracht, net zoals een heerlijke breakfast bag. Ook een late check-out zit inbegrepen in de prijs. De ideale plek voor wie nood heeft aan een paar dagen cocoonen dus!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door YUP Hotel (@yuphotel)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door YUP Hotel (@yuphotel)

Dukes’ Palace – Brugge

Voor een stijlvolle getaway kan je in Brugge terecht bij Dukes’ Palace. Het hotel voorziet op bestelling een “dinner in a box” met koude gerechten voor op je kamer. Er is keuze uit een aperitiefbox, culinaire foodbox, feestelijke foodbox of een assortiment fijne kazen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hotel & Resto Dukes Palace (@hoteldukespalace)

Het bericht STAYCATION. In deze hotels moet je zijn voor een verblijf met diner op de kamer verscheen eerst op Metro.