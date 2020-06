Wanneer heb jij je ex voor het laatst gezien of gehoord? Volgens een onderzoek van datingexpert Hayley Quinn blijkt dat meer dan een kwart van de vrijgezellen opnieuw gecontacteerd is door hun ex. Deze bijzondere periode zou mensen extra kwetsbaar maken waardoor we terug naar de stabiliteit uit het verleden willen grijpen.

Naast nieuwe hobby’s, zoals bakken en puzzelen, was er tijdens de lockdown ook meer tijd voor reflectie over ons leven en onze omgeving. En die gedachten hebben soms vreemde gevolgen, want uit onderzoek van datingexpert Hayley Quinn blijkt dat 27% van de vrijgezellen opnieuw gecontacteerd is door hun ex. Het doel van die berichtjes is wel niet altijd duidelijk voor de ex-partner. Borrelt de liefde opeens terug op of moeten de seksuele lusten bevredigd worden? Het zou een goede lockdownversie van de realityserie ‘Ex on the beach’ kunnen zijn.

Lockdown maakt eenzaam en kwetsbaar

Volgens relatie-expert Anna Williamson kunnen ex-partners zich door deze periode eenzaam en onzeker voelen. “Als we ons kwetsbaar voelen, proberen we de personen te bereiken die ons troost, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden”, zegt Williamson tegen het online nieuwsplatform Unilad. “In sommige gevallen is het ook een teken van verveling. De vertrouwde situatie van een ex kan gezien worden als de oplossing om die leemte op te vullen, maar dat is waarschijnlijk eerder een bevlieging en geen oprechte liefdesverklaring.”

Volgens klinisch psychoog Daniel Sher is deze trend perfect normaal. “Mensen zijn sociale wezens: de drang naar liefde zit letterlijk in onze hersenen”, legt Sher uit. “Als we geen sociaal contact hebben, doen we er alles aan om ons wat meer verbonden te voelen. Vanuit dit perspectief is het volstrekt logisch dat we opnieuw contact opnemen met onze ex.”

Comfort of echte liefde?

Er kan dan wel een logische verklaring zijn voor dit fenomeen, maar het is absoluut niet simpel als je zo’n bericht van je ex krijgt. “Je bent eigenlijk pas echt zeker over zijn of haar intenties als het normale leven terug begint”, zegt Williamson. “Dat zal een echte test zijn om te zien of die berichten oprecht waren. Het zou ook kunnen dat je ex je gewoon stuurde om wat comfort te hebben tijdens de lockdown en om de tijdelijke behoeften te bevredigen.”

