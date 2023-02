Lichaamsexperte onthult: “Deze signalen verklappen dat je date je wel ziet zitten”

Adrianne Carter is een 53-jarige lichaamsexperte. Ze beweert dat je tijdens een date snel kan zien of je metgezel interesse in je toont of niet. “Het enige dat je moet doen is letten op de lichaamstaal van de persoon die voor je zit”, aldus Carter.

Adrianne Carter is 53, maar beschouwt zichzelf als één van dé expertes als het aankomt op lichaamstaal. “Je date geeft zoveel weg aan de hand van lichaamstaal. Die fysieke signalen verklappen of hij of zij je ziet zitten of net zo snel mogelijk weg wil”, zo vertelt ze. “Je mag ervan uit gaan dat een date vlot verloopt als hij of zij oogcontact houdt, voorover leunt, de wenkbrauwen de hoogte in duwt of de mouwen oprolt”, verklapt Carter.

De experte uit Lichfield in het Engelse Staffordshire verklaart dat wanneer iemand dichterbij komt, je dit meestal mag interpreteren als een vlotte en geïnteresseerde date. “Wanneer wij vrouwen geïnteresseerd zijn, dan zullen we wel wat voorover leunen. Meer ruimte creëren wil vaak ook zeggen dat je lichaam je iets wil duidelijk maken. Wanneer mouwen worden opgerold, ongeacht of de vrouw of de man dat doet, dan wil dat zeggen dat hij of zij klaar is voor actie”, zo vertelt ze.

Foto: Unsplash