Dit zijn dé tips om bevroren autoruiten te voorkomen

Al bij al is het een zachte winter, maar laat ons eerlijk zijn: een stevige winterprik is nooit ver weg in ons landje. Besneeuwde wegen, ijsplekken op de baan, dichtgevroren vijvers, we hebben allemaal al eens gezien. En uiteraard ook bevroren autoruiten.

Niets irritanter dan ‘s morgens je warm nestje te moeten verlaten en op de oprit geconfronteerd worden met bevroren autoruiten. Temeer omdat je weet dat je wel even zoet zal zijn en dat het in het begin ook gewoon niet leuk rijden is. Wijsneuzen die dan ook nog eens kokend water over hun ruiten gieten, die zijn er helemaal aan voor de moeite. Nooit doen dus, want je brengt meer schade aan dan dat je goed doet.

Tips

Wat dan wel te doen? De beste oplossing blijft de ruitenontdooier, een soort van spray die in een mum van tijd de vorst verwijderd van je ruiten. Als je dan nog even je ruitenwissers hun werk laat doen, dan heb je een praktisch propere ruit. Die ruitenwissers de dag ervoor in een paar oude sokken steken helpt trouwens ook om ze niet te laten aanvriezen. Voorkomen dat je ruiten aanvriezen? Gebruik een hoes of antivriesdeken – geen karton! – om je ruiten te bedekken en hang diepvrieszakjes rond de zijspiegels.

Foto: Unsplash