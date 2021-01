Een Britse lerares wordt beticht van een seksuele relatie met een leerling heeft een unieke verklaring gevonden om dat te ontkennen. Volgens de dame is het lengteverschil tussen haar en de jongen te groot om de standjes waar ze van wordt beschuldigd uit te voeren.

De op het moment van de feiten 33-jarige lerares Kandice Barber wordt in de aanklacht beticht seks te hebben gehad met een 15-jarige jongen uit haar klas. Barber, die eerder al in opspraak kwam nadat ze expliciete video’s naar de jongen stuurde, werd deze week voorgeleid voor de rechter. Daar stal haar advocaat nu de show met een wel heel bijzonder verhaal.

A 35-year-old teacher identified as Kandice Barber is currently facing trial for allegedly having sex with her 15-year-old student. pic.twitter.com/TsJ4oaHLZ1 — Naija (@Naija_PR) September 10, 2020

“Ik ben te klein”

Volgens de aanklacht had ze de jongen eerst in een SUV onder handen genomen, waarna ze uitstapten om in het bos de fornicatiepartij verder te zetten. “Jij hebt tegen de politie verteld dat je achter haar stond. Dat je je kleren uit had gedaan. En je weet dat ze best klein is, iets meer dan 1m50″, hè. Dus jij was groter dan zij toen, toch?”, aldus de advocate tegen de inmiddels 18-jarige scholier. Daarmee impliceert ze dat de jongeman te groot was om de lerares van achter te kunnen nemen. Afwachten of de rechter de advocate volgt.

What a load of shite ..really we believe that.. Married 5ft teacher, 35, denies sex with schoolboy, 15, as she was ‘too short’ https://t.co/uPjPveOgiq — Helen Millar (@HelenMillar16) January 19, 2021

Het bericht Lerares gebruikt DIT gekke argument om relatie met 15-jarige te ontkennen verscheen eerst op Metro.