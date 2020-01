Als kind is je moeder de persoon die je verwent met heerlijke zoetigheden, als puber doe je je best om haar zoveel mogelijk te kwetsen en om aan haar gezag te ontsnappen. Wanneer je voor het eerst het huis uitgaat om te studeren ben je blij, maar al snel begin je haar stiekem een beetje te missen. De relatie tussen moeder en kind is ingewikkeld.

Vooral de band tussen moeder en dochter durft weleens erg gecompliceerd te zijn. Enerzijds zijn er heel wat parallellen tussen hun levens, anderzijds wil je als kind zelfstandig zijn en heb je het als ouder vaak moeilijk om je kroost los te laten. Maar hoe je het ook draait of keert, er komt een moment waarop je wel erg veel op je moeder gaat lijken.

Rebellie komt ten einde

En dat is op je 33ste. Dat is althans de vaststelling van Julian Da Silva. Om tot die conclusie te komen onderzocht hij 2.000 mannen en vrouwen. Uit de resultaten bleek dat de helft van de vrouwen begin de dertig stopte met rebelleren tegen hun moeder. Kregen ze zelf een kind, dan begonnen ze in de jaren na de geboorte hetzelfde gedrag als hun eigen mama te vertonen. Ze gebruiken bijvoorbeeld dezelfde uitdrukkingen, voeden hun kinderen soortgelijk op of kijken naar dezelfde televisieprogramma’s. Bereid je dus alvast voor!

