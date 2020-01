Je kinderen te vaak televisie laten kijken, wordt over het algemeen afgeraden. Het is nu eenmaal beter voor je kroost om ook eens buiten te komen of een boek te lezen. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat het wel een goed idee is om af en toe een kookprogramma op te zetten. Kinderen zouden dankzij die programma’s namelijk gezonder gaan eten.

Uiteraard is het als ouder voor een groot deel jouw taak om je kind te laten kennismaken met zoveel mogelijk smaken en gerechten. Beperk je thuis niet tot het koken van spaghetti bolognaise omdat je zoon of dochter niets anders lust, maar experimenteer in plaats daarvan met recepten en ingrediënten.

Gezonde snacks

Alle hulp is echter welkom. Als we een nieuw onderzoek van de universiteit van Tilburg, gepubliceerd in het vakblad Journal of Nutrition Education and Behavior, mogen geloven, helpt het om je kroost regelmatig naar een kookprogramma te laten kijken. Om tot die conclusie te komen ondervroegen ze kinderen van 10 tot 12 jaar in 5 verschillende scholen. Wat bleek? Zij die af en toe een ‘gezond’ kookprogramma kijken, zijn 2,7 keer meer geneigd om voor een gezond tussendoortje te kiezen. Anderen grepen dan weer sneller naar vette of suikerrijke snacks. Je weet dus waar je vanavond met heel de familie naar moet kijken!

Het bericht Kijken naar kookprogramma’s laat je kinderen gezonder eten verscheen eerst op Metro.