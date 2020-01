Hondenliefhebbers opgelet: als je een verre reis wil maken naar een niet zo voor de hand liggende locatie, moét je naar Nepal tijdens het vijfdaagse Divali-festival. Daar wordt op Kukur Tihar, dag twee van het festival, de hond in het zonnetje gezet.

Divali wordt ook wel Tihar, Deepavali, Diwali of Deevali genoemd en het is een van de belangrijkste en bekendste feesten uit het hindoeïsme. Je kent het feest misschien wel van beelden uit het buitenland: tijdens het feest worden traditioneel gezien door het hele huis en op mensen hun landgoed lichtjes ontvlamd. Het staat dan ook wel bekend als het Lichtjesfeest.

Tika voor de hond

De mensen vieren het feest door lekker te eten en op sommige plaatsen door vuurwerk af te steken. Ook in Suriname is het sinds 2010 een Nationale Dag. Op de tweede dag dus, Kukur Tihar, bieden mensen slingers, versieringen en lekkernijen aan honden. Ook krijgen de honden die dag een Tika: een rode stip op hun voorhoofd, waarmee de hond heilig wordt verklaard. Al deze dingen doen ze om de relatie tussen mens en hond te vieren.

Hindoe-mythologie

Honden zijn in de hindoe-mythologie erg belangrijk. Volgens de geschiedenis had Lord Shiva een hond als vervoersmiddel. Ook Yama, de god van de dood, zou twee waakhonden hebben gehad (elk met vier ogen). Van de honden wordt gezegd dat ze waken over de poorten van Naraka; in het hindoeïsme de hel. De honden moeten dus goed behandeld worden om ze tevreden te houden. In elk huis en in elke straat krijgen honden tijdens Kukur Tihar een speciale behandeling, dus ja: ook de straathonden. Dat levert superschattige beelden op!

Dit bericht bekijken op Instagram Tihar festival #nepal #katmandou #tihar #festival #kukurtihar Een bericht gedeeld door LAURE (@laurevadrouille) op 23 Nov 2019 om 7:12 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram #kukurtihar Een bericht gedeeld door Aislinn Michelle Teja Ruiz (@aislinnteja) op 7 Dec 2019 om 8:30 (PST)

Het bericht Hondenliefhebber? Dan MOET je naar dit festival verscheen eerst op Metro.