Veel online cursussen waar je normaal voor zou moeten betalen worden dankzij de coronacrisis gratis aangeboden. Je kan bijvoorbeeld foto’s leren bewerken, je topografieskills bijspijkeren of een cursus aan een paar van de beste universiteiten ter wereld volgen.

Veel aanbieders van cursussen bieden de mogelijkheid om na afloop van de cursus een certificaat te kopen voor een klein bedrag. Dit is een officieel document en kun je bijvoorbeeld op je cv plaatsen.

Het online aanbod van cursussen is enorm groot. De twee grootste aanbieders, Coursera en EdX, bieden gezamenlijk zo’n 13.000 cursussen aan. Sommige cursussen worden zelfs gedoceerd door nobelprijswinnaars. Zo geeft econoom Robert Schiller een cursus over financiële markten.

Harvard en Yale

We beginnen bij een van de hoogst aangeschreven universiteiten van de Verenigde Staten: Harvard. De universiteit uit Boston biedt verschillende gratis opleidingen aan. Zo kan je te weten komen welke risico’s klimaatverandering heeft op onze gezondheid en hoe steden er in de toekomst zullen uitzien.

Net als Harvard biedt ook Yale gratis cursussen aan. Een van hun meest populairste vakken kun je nu volgen vanuit je woonkamer. In de cursus wordt de nadruk gelegd op hoe je gelukkiger wordt in je dagelijkse leven.

LinkedIn

Wil jij liever een praktische opleiding waar je meteen iets aan hebt? LinkedIn heeft een paar jaar geleden een cursusplatform overgenomen en biedt duizenden trainingen aan. Van leiderschapsvaardigheden tot webdesign en van foto’s bewerken tot Excel. Je kan een maand lang alle trainingen gratis uitproberen.

Nederlandse cursussen

Liever een cursus in het Nederlands volgen? Dat kan! Het Nederlandse platform Soofos biedt gedurende de coronacrisis enkele gratis cursussen aan. En ook hier is het aanbod weer erg divers. Zo kan je thuis yoga leren met je kinderen. Eerder sprak Metro Nederland met de oprichter van het platform en die zei dat hij al veel extra cursisten heeft gekregen door de coronacrisis. “Het gaat super hard, in twee dagen tijd zijn meer dan 700 mensen begonnen met een nieuwe cursus, terwijl we alleen maar een berichtje op onze social media hebben gezet.”

Aardrijkskunde

Wil jij er voor zorgen dat jij bij de eerstvolgende quiz alle topografievragen juist hebt? Er zijn online veel gratis trainingen te vinden waarmee jij je kennis over de wereld kan opfrissen.

Bron: Metro Nederland

