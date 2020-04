Vanwege de coronacrisis ligt de voetballerij al tijdlang stil. Voor de mensen die toch niet zonder deze sport kunnen: ziehier 5 heerlijke Netflix-documentaires en series over spelers, landen en voetbalclubs.

1. Barca Dreams

Barca Dreams is een lekkere Netflixdocumentaire over de Catalaanse voetbalclub FC Barcelona. ‘Més que un club’, is het credo van de Catalaanse fans. Na 2 uren en 2 minuten snap je dat het inderdaad veel meer is dan een club. De documentaire loodst je door de geschiedenis van FC Barcelona. Het ontstaan, de eerste successen, de zware tijden onder het regime van dictator Franco, de wederopstanding met voetballer Johan Cruijff, het dream team van trainer Johan Cruijff en de successen van de afgelopen jaren met Lionel Messi en het tiki-taka-voetbal. FC Barcelona-iconen als Messi, Xavi, Iniesta, Cruijff en Rexach komen daarbij aan het woord. „Dat tiki-taka-voetbal was er nooit geweest zonder Cruijff”, aldus Xavi. Kijken!

2. Sunderland till I die

In de Netflix-documentaire Sunderland Till I Die krijg je de keerzijde te zien van een voetbalclub in Engeland. Sunderland, waarvan Dick Advocaat nog even trainer is geweest, is gevolgd in het seizoen 2017-2018. De spelers, staf en clubleiding proberen in dat seizoen na degradatie terug te promoveren naar de Premier League. Morrende fans, geldproblemen, moeilijke transfers: in deze serie krijg je een zeldzaam en interessant kijkje achter de schermen van een profclub in de krankzinnige wereld van het Engelse voetbal. Er wordt jaarlijks met miljarden gesmeten door de enorme tv-gelden. En toch is het moeilijk het hoofd boven water te houden. Tipje van de sluier: het seizoen verloopt wederom niet helemaal zoals gewenst.

3. First Team: Juventus

Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt speelden er nog net niet, maar dat maakt de Netflixdocumentaire First Team: Juventus er niet minder op. Je volgt de spelers en staf op en naast het voetbalveld en krijgt zo een intiem beeld van een Italiaanse topclub. Eentje die al jarenlang kampioen van Italië wordt en alles op alles zet om ook weer eens de Champions League te winnen. De serie bestaat uit twee seizoenen van drie afleveringen.

4. The English Game

The English Game is geen documentaire, maar een Netflixserie over het ontstaan van voetbal. In het kostuumdrama volg je twee negentiende eeuwse voetballers uit verschillende sociale klassen, die het spel voorgoed veranderen. Leuke serie, weer eens wat anders dan Narcos of Stranger Things.

5. Maradona in Mexico

Om af te sluiten met een Netflixdocumentaire over ‘s werelds beste voetballer ooit. Dat was niet Pelé, niet Cruijff, niet Messi, maar Maradona. In zijn eentje maakte hij Argentinië wereldkampioen en in zijn eentje maakte hij Napoli (destijds het FC Groningen van Italië) landskampioen. Inmiddels is zijn geest verwelkt door alle drank, drugs en roem. In de minidocumentaireserie Maradona en Sinaloa komt hij naar Culiacán, het hart van het Sinaloa-kartel, om als trainer de lokale voetbalclub Dorados te redden.

