Facebook komt heeft twee nieuwe reactiemogelijkheden voor als je iemand in coronatijd een hart onder de riem wilt steken. Naast het hartje, het droevige smiley en de klassieke duim staan er nu nieuwe ‘steunemoticons’ te trappelen. De reacties krijgen de naam Care.

“De platformen van Facebook zijn nu misschien wel meer dan ooit voor veel mensen een goede manier om in contact te blijven met vrienden en familie”, zegt Tineke Meijerman van Team Facebook Benelux. “Maar ook om in de werkpauze even het nieuws te checken, grappige memes te spotten of (voor de die hards) een sportklasje te volgen via Facebook live. Bovendien zien we veel mooie initiatieven oppoppen op Facebook die ondersteuning bieden tijdens de coronacrisis.”

Digitale steunbetuiging

Deze nieuwe situatie vraagt echter ook om nieuwe reactiemogelijkheden, zo vond men bij Facebook. Want een duimpje en een smiley dekken soms gewoon niet de lading als je iemand een digitaal hart onder de riem wil steken. “Daarom worden de nieuwe reacties waarmee je kunt reageren op foto’s, nieuwsberichten, video’s en gesprekken tijdelijk geïntroduceerd”, zegt Meijerman. “Of het nu gaat om iets vrolijks, iets verdrietigs of iets ertussenin.”

