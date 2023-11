Influencer wil met deze eerlijke naaktfoto’s haar volgers helpen: “Ruwe schoonheid!”

Izzie Rodgers is haar naam. En op Instagram is de dame immens populair.

Dat er op sociale media weleens ‘onrealistische’ of bewerkte foto’s de revue passeren, is al langer geweten. Maar daar doet influencer Izzie Rodgers duidelijk niet aan mee. Zo plaatst ze steevast eerlijke plaatjes van haar lichaam. Aan body positivity dus geen gebrek. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum aan haar meer dan 235.000 volgers toonde. Zo zien we de dame poedelnaakt poseren. En ze deelt de beelden niet zomaar!

“Ik hoop dat het zien van mijn echte lichaam je helpt om het jouwe wat grager te zien, want dit soort posts maakt me bang. Maak het de moeite waard, alsjeblieft”, voegt ze toe. En haar fans? Die zijn meer dan onder de indruk, zo blijkt nu.

“Ruwe schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Ruwe schoonheid”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Je hebt jezelf weer overtroffen”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.