Deze flirttechniek werkt (bijna) altijd volgens psychologen

Ben je slecht in flirten en word je vaak afgewezen? Er bestaat een onfeilbare flirttechniek die (bijna) altijd werkt. En als je ons niet gelooft, geloof dan maar een team van ervaren psychologen!

Flirten is een kunst. Je moet iemand laten begrijpen dat je hem of haar leuk vindt, terwijl je oppast om niet te direct of onhandig te zijn. Sommigen lijken hier van nature goed in te zijn, terwijl anderen moeite hebben om een gesprek aan te knopen. Als je tot de laatste groep behoort, hoef je je nog niet meteen zorgen te maken. Psychologen hebben dé onfeilbare flirttechniek ontdekt om je crush te doen smelten.

Gevoeliger voor bepaalde signalen

Om de beste flirttechnieken te bepalen, hebben Noorse en Amerikaanse onderzoekers de reacties van 1.000 mensen op 40 verschillende flirtmethodes bestudeerd. Ze merkten dat meerdere benaderingen goed werkten. Zo stelden ze vast dat mensen die op zoek waren naar iets casuals gevoeliger waren voor bepaalde signalen die aangaven dat een potentiële partner geïnteresseerd was, zoals oogcontact of fysieke toenadering. Vrijwilligers die op zoek waren naar een serieuze relatie letten eerder op «signalen van vrijgevigheid» en een «bereidheid om zich te binden».

Dé techniek van 1 miljoen

Uiteindelijk ontdekten de onderzoekers dat één flirttechniek bijna altijd werkt, ongeacht wat je zoekt in een partner. Alles draait rond… humor. Iemand aan het lachen maken blijkt dé manier te zijn om te verleiden. Humor stelt je ook snel in staat om te zien of de persoon geïnteresseerd is in jou of niet. Als iemand oprecht lacht om je grappen, is er een kans dat de klik er is en dat je een move kan maken. Tijd om je grappencatalogus bij te werken, dus!

