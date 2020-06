In een stad wonen heeft zo zijn voor- en nadelen. Ja, er is veel te doen en met de fiets of het openbaar vervoer kan je overal naartoe. Maar daar staat tegenover dat het weleens een hele uitdaging kan zijn om tot rust te komen, om even te genieten van de natuur. Woon je in Brussel en wil je genieten van een dagje in het groen? Wij selecteerden drie natuurpareltjes.

De klassieker: het Zoniënwoud

Geen enkele zichzelf respecterende Brusselaar die nog nooit van het Zoniënwoud heeft gehoord. Dit prachtige stuk bos is een van de laatste overblijfselen van het zogenaamde Kolenwoud. Tijdens de Oudheid strekte dat woud zich uit van de oevers van de Rijn en de Moezel tot aan de Noordzee. Helaas is de oppervlakte tegenwoordig maar een fractie van het origineel, maar dat doet niets af aan de schoonheid van deze natuurparel.

Het Zoniënwoud is niet bepaald een goed bewaard geheim en de kans is dan ook groot dat je er in het verleden weleens bent geweest. Laat dat je echter niet tegenhouden om binnenkort nog eens een uitstapje naar het bos te plannen, want de kans is klein dat je er alles hebt gezien. Het Zoniënwoud is zo gevarieerd dat elke wandeltocht er weer helemaal anders uit kan zien. Heb je bijvoorbeeld al eens een bezoekje gebracht aan de vallei van de Vuilbeek? In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je hier urenlang kijken naar alle pracht en praal die de natuur te bieden heeft. Tipje van de redactie: download de app MapOut en stippel je eigen persoonlijke parcours uit. Houd je uiteraard wel altijd aan de regels en wijk niet af van de gemarkeerde paden.

De klassevolle: het Kasteelpark van Gaasbeek en het Kasteeldomein van Groenenberg

Deze tip bevat eigenlijk twee pareltjes in één. Beide domeinen grenzen namelijk aan elkaar, waardoor je ze perfect kan combineren en kan genieten van een namiddag wandelplezier. Is het Zoniënwoud wat te wild naar jouw smaak, dan is dit een perfect alternatief. Geschiedenis en natuur gaan hier hand in hand en dat levert prachtige plaatjes op.

Het Kasteelpark van Gaasbeek beslaat 49 hectare en omvat een aanzienlijke verzameling van eeuwenoude beuken en zomereiken. Niet alleen de flora, maar ook de fauna is hier de moeite waard – al helemaal voor vogelliefhebbers, die hier maar liefst zeventig verschillende soorten kunnen spotten. Tegen betaling kan je trouwens ook de museumtuin bezoeken, die een beeld geeft van hoe kasteeltuinen eruit zagen in de achttiende en negentiende eeuw.

Het Kasteeldomein van Groenenberg is dan weer 45 hectare groot en barst van de bloeiende flora. Een deel van het domein werd destijds trouwens ontworpen door landschapsarchitect Edmond Galoppin, die ook het brein was achter het Josaphatpark in Schaarbeek. Hoewel het gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat schade te verduren kreeg, is het nu weer in ere hersteld.

De voormalige groeve: de Wolfsputten in Dilbeek

In de gemeente Dilbeek kan je terecht in de Wolfsputten voor een ontspannende wandeling. Vroeger was dit domein een zandsteengroeve maar tegenwoordig is het een gevarieerd stukje natuur met zowel bos als grasland. De sporen van de voormalige groeve zijn nog goed zichtbaar, waardoor het stuk land redelijk wat reliëf vertoont. Het natuurgebied omvat maar liefst 90 hectare, dus je kan er gerust een namiddag doorbrengen. Vergeet niet om tijdens het wandelen ook eens naar beneden te kijken, want door de unieke grondsamenstelling vind je er enkele zeldzame slakkensoorten zoals de wijngaardslak.

Het bericht Drie groene pareltjes om tot rust te komen in de buurt van Brussel verscheen eerst op Metro.