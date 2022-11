IN BEELD. Studio Ghibli-pretpark opent eindelijk de deuren

Van ‘Spirited Away’ tot ‘My Neighbour Totoro’: Studio Ghibli is verantwoordelijk voor enkele onvergetelijke parels uit het animatiefilmuniversum. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de films van Hayao Miyazaki, het creatieve brein achter Ghibli, fans vergaarde van over de hele wereld. Zij kunnen nu beginnen te sparen voor een trip naar Japan, waar het langverwachte ‘Ghibli Park’ op 1 november eindelijk zijn deuren opende.

Het pretpark bevindt zich in de Aichi prefectuur, op een uurtje met de trein van Kyoto. Fans moeten geen typisch pretpark verwachten met heftige rollercoasters en thrillrides, maar een betoverend landschap waarin je op eigen houtje «alle wonderen kunt ontdekken.» Het pretpark brengt met andere woorden vooral de meest iconische scènes en personages uit hun oeuvre tot leven.

Foto AFP

Foto MAXPPP

De komst van Ghibli Park werd aangekondigd in 2017, maar kan pas nu openen vanwege de coronacrisis. In afwachting werden al enkele beelden gedeeld van het park, maar nu is het terrein open en te bezichtigen voor iedereen. Zo kan je vertoeven in de katbus uit ‘My Neighbour Totoro’ of avonturen beleven met de robotsoldaten uit ‘Castle in the Sky’.

Foto MAXPPP

Foto AFP

Het park is zo’n 7 hectare groot en is ingedeeld in vijf verschillende gebieden. Op dit moment zijn er nog maar drie daarvan geopend: een indoor dorp met scènes uit verschillende Ghibli-klassiekers, een cinema en souvenirwinkels; ‘Hill of Youth’ met onder meer de antiekwinkel uit ‘Whisper of the Heart’ en ‘Dondoko Forest’, dat volledig gewijd is aan ‘My Neighbour Totoro’.

Foto AFP

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/beeld-studio-ghibli-pretpark-opent-eindelijk-de-deuren