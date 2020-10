Het duurde even, maar dan heb je ook wel wat. De iconische rookworst van HEMA, die in voorgaande jaren zelfs al in opblaasbare vorm verscheen, is vanaf vandaag te koop in een vegetarisch jasje en ecologisch verantwoord zakje. De vega rookworst kreeg, erg passend, de naam OokWorst mee.

Het stamppottenseizoen is weer aangebroken en daar hoort voor velen (en dan vooral de Nederlanders) een goeie rookworst bij. Waar de één Unox-fan is, kiest een ander juist voor die van HEMA, waar ze al sinds 1936 als warme broodjes over de toonbank gaan, vaak ook ín een broodje of gewoon los, zo uit het vuistje. Én/of vacuüm verpakt mee naar huis, waar de boerenkool dampend op z’n grote vriend wacht.

U-vorm OokWorst

Jaarlijks verkoopt de winkelketen zo’n acht miljoen rookworsten – alleen de tompouces gaan harder met veertien miljoen – en vanaf vandaag is daar die nieuwe waar je u-vorm tegen zegt. Zonder ‘r’ en zonder vlees, gemaakt op basis van plantaardige oliën, erwtenvezel en erwten- en vrijeuitloopei-eiwit, voorzien van het 2 sterren Beter Leven keurmerk.

Waarom het zo lang duurde voordat HEMA met een vegetarische worst is gekomen? Demi Tammer en Lisanne Rahusen, productmanagers vleeswaren & rookworst, snappen de vraag. Die kregen zij namelijk heel vaak te horen, ook via sociale media. “Wanneer komen jullie nou eens met een vega worst?!” Kwaliteit kost nu eenmaal tijd. “Wat onze rookworst tot een icoon maakt, is de unieke smaak. Dat was de grote uitdaging en een waardig vegetarisch alternatief ontwikkelen, heeft dan ook meer dan een jaar geduurd. Uiteindelijk moet de OokWorst gewoon lekker zijn.”

En dan kwam er ook nog de lockdown tussen, die tot vertraging leidde. Vanaf vandaag is hij er helemaal klaar voor en als je hem ziet, glanst hij gewoon van gezondheid, en lijkt hij met een beetje fantasie, en als je hem goed neerlegt, ook vriendelijk te lachen.

Testpanel

Getest is er volop, vervolgt het OokWorst-duo. Met hun collega’s, zowel vegetariërs als flexitariërs, “en we hebben een blinde, externe test uitgezet. Iedereen was zeer verrast door de goede smaak en structuur. De vegetariërs gaven aan dat deze superlekker is.” Zelf lusten ze de worst ook, het liefst met stamppot, “of op brood met een goede laag mosterd, of de vegan hotdogsaus. Of gewoon uit het vuistje… Eigenlijk gewoon met alles!” Of de worst binnenkort ook in een vegan velletje ten tonele verschijnt, net zoals hun vegan hotdog? “Op dit moment hebben we nog geen plannen voor een vegan variant. Dat is echt nog een stapje ingewikkelder.”

Het bericht HEMA introduceert OokWorst: hun iconische rookworst, maar dan vegetarisch verscheen eerst op Metro.