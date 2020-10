Het is weer zover: de meesten van ons zijn dezer dagen van thuis uit aan het werk. Voor de een werkt dat net beter dan vanop kantoor, voor de ander is het een hele uitdaging om geconcentreerd te blijven. Maar je hebt nu eenmaal geen andere keuze en dus kan je het jezelf maar beter zo comfortabel mogelijk maken.

Om succesvol te telewerken is het natuurlijk belangrijk om jezelf wat te isoleren van de andere gezinsleden en om een goed zitpositie aan te nemen. Dat zijn zowat de basics van ieder thuiskantoor. Maar dat is lang niet alles waar je op moet letten. Wist je dat ook de geur en de kleur van je thuiswerkplek van belang zijn?

Over geuren en kleuren discussieert men niet, maar het is al langer geweten dat de twee elementen een belangrijke invloed kunnen hebben op je humeur. Jij bent uiteraard de enige die kan beslissen over hoe je kantoor eruit ziet en hoe het ruikt, maar toch zijn er een aantal tips die we je graag meegeven.

Kleuren

Wat betreft kleur geeft Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, graag wat inspiratie. Volgens Eiseman, een echte referentie op het gebied van kleur en kleurenpsychologie, is het geen goed idee om je thuiskantoor in een donkere kleur te verven. Dat kan het gevoel van isolatie, waar velen van ons op dit moment toch al mee kampen, nog versterken. Ook een hele rode muur is geen goed idee want daar word je net agressief van.

Kleuren die Eiseman dan wel aanraadt? Perzik en parelmoer, voor zij die liefst niet te veel risico nemen. Anderen kunnen ook gerust gaan voor blauw (wat een kalmerend effect heeft) of groen (wat ons doet denken aan de natuur en een anti-stresserende werking heeft). Ook geel is een optie, want zeker in de winter heeft die kleur de neiging om een beetje als een placebo-zonnetje te werken en ons humeur een boost te geven.

Geuren

Tot zover dus de beste kleuren voor je thuiskantoor, maar zoals gezegd doet ook de geur ertoe. Dat je geen stinkend kantoor wil, spreekt voor zich – zet die kattenbak van Minoes dus maar snel ergens anders neer. Maar als je een geurtje wil voorzien in je kantoor, zijn er enkele die beter werken dan andere.

Zij die moeite hebben om zich te concentreren, kiezen best voor rozemarijn. Dat kruid heeft namelijk een positieve invloed op je cognitieve vermogen. Salie, citrus en eucalyptus zijn goede vervangers. Stresskippen kiezen dan weer beter voor lavendel, een geur die ontspannend werkt. Pepermunt ten slotte is je beste vriend als je tegen een deadline aankijkt. Je wordt er een stuk actiever van en ook je productiviteit krijgt een boost.

