De coronacrisis biedt naast de vele nadelen ook tal van opportuniteiten. Zo is er door de sluiting van restaurants en de opmars van thuiswerk meer tijd om heerlijk te kokkerellen. In tijden waarin de meeste sportclubs de deuren sluiten, is het meer dan ooit van belang om gezonde voeding op je bord te toveren. Drie woorden zijn daarbij de sleutel: vegetarisch, macrobiotisch en glutenvrij.

1. Vegetarisch

Bijna een kwart van de Belgen onder de 34 eet minstens drie keer per week vegetarisch. Gezondheid, dierenwelzijn en het milieu zijn de drie meest genoemde redenen voor onze landgenoten om minder vlees en vis te consumeren. Dat bleek uit een onderzoek van iVox bij 1.000 Belgen eerder dit jaar. Sinds 2013 is het aantal flexitariërs in Vlaanderen bovendien verdubbeld naar meer dan 10%.

Wat Belgen vooral tegenhoudt om vaker vlees en/of vis links te laten liggen, is volgens de peiling desinteresse, gevolgd door vrees van smaakverlies en het prijskaartje van een vegetarische maaltijd. Er zijn tegenwoordig echter veel goede voorbeelden van heerlijke klassiekers die je in een vegetarisch jasje kan steken, zo ook het voorbeeld verder in het artikel.

2. Macrobiotisch

Macrobiotisch eten was vooral in de jaren 70 en 80 ‘hot’. Het gaat om een gezondheidsleer die berust op ideeën uit het boedhisme en streeft naar een balans tussen yin en yang in het dieet. Aanhangers van die filosofie geloven dat iemand die veel yang-eten kiest, zoals vlees, vervolgens automatisch neigt naar yin-keuzes, zoals suiker. Dit betekent dat je eigenlijk met de ene ongezonde keuze de andere uitlokt.

Daarom is het belangrijk zo min mogelijk eten te kiezen dat yin of yang is, maar juist eten dat in het midden zit. In andere woorden betekent ‘macrobiotiek’ dat de voeding niet chemisch behandeld, kunstmatig bemest of in kassen verbouwd mag zijn. Macrobiotische voeding is in hoofdzaak veganistisch.

Het macrobiotische standaarddieet ziet er als volgt uit:

50-60% granen en graanproducten (al dan niet glutenvrij)

20-25% groenten

12% peulvruchten en zeewier

6% soep

7% andere producten

3. Glutenvrij

Een meer recente hype in de immer veranderende voedingswereld is het glutenvrij dieet. Gluten is een mengsel van eiwitten dat van nature voorkomt in bepaalde granen. Brood, gebak en pasta zijn gemaakt op basis van die granen, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om gluten links te laten liggen, voornamelijk omdat ze er een opgeblazen gevoel van krijgen. Bovendien komt Coeliakie of glutenintolerantie nu vier keer vaker voor dan 50 jaar geleden. Desondanks is een volledig glutenvrij dieet geen goed idee voor de meesten onder ons. Granen, en vooral tarwe, zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks voedsel. De klassieke voedseldriehoek plaatst graan en brood niet toevallig net boven water op de tweede ‘etage’.

4. Vegetarisch stoofpotje met bier

Een mooi voorbeeld van een gerecht dat alle voorgaande dieten combineert én perfect bij het herfstseizoen past, is een vegetarisch stoofpotje met bier. Hieronder het recept van Lekker Bij Ons.

Ingrediënten

2 uien

2 teentjes knoflook

200 g pompoenblokjes

1 kleine knolselder

2 wortelen

bosje verse oregano of basilicum

2 el tomatenpuree

1 tl gedroogde oregano

250 g zilvervliesrijst

250 g witte bonen (blik), gespoeld

200 ml groentebouillon

1 flesje Westmalle Tripel (een glutenvrij bier!)

1 kaneelstokje

olijfolie

peper en zout

Recept

1. Snipper de uien fijn. Schil en snijd de wortelen in de lengte in vier. Schil de knolselder en snijd in blokjes.

2. Kook de rijst gaar in licht gezoute water.

3. Fruit de ui in olijfolie glazig. Voeg de geperste look, wortel, knolselder, pompoenblokjes en gedroogde oregano toe. Voeg tenslotte de tomatenpuree en het kaneelstokje toe en roerbak 5 minuten. Breng op smaak met peper en zout.

4. Voeg de witte bonen toe en giet er de bouillon en het bier bij.

5. Laat 15 minuten op een zacht vuur sudderen tot de groenten gaar zijn.

6. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout. Werk af met de verse oregano of basilicum.

7. Serveer met de rijst.