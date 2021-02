Over een week is het weer zover. Zoals elk jaar viert de wereld op 14 februari Valentijn, al zal de dag van de liefde er door corona voor sommigen wellicht anders uitzien dan gewoonlijk. Ben je nog op zoek naar een leuk cadeautje voor je partner en wil je liever geen boeket rozen of chocolaatjes geven? Dan is een seksspeeltje misschien een idee.

Romantiek hoeft niet altijd cliché te zijn. Uiteraard is er niets mis met hartjes en een fles champagne, maar je kan de dingen ook wat meer pit geven. Hoewel een seksspeeltje misschien niet geschikt is voor iedereen, zou een derde van de Belgen het wel appreciëren op Valentijn.

Pikante Valentijn

Dat blijkt uit een bevraging van Babylon Loveshop. Volgens de webwinkel is vooral de G-spot vibrator momenteel erg in trek. Sowieso lijkt het erop dat Valentijn wel wat pikanter mag, want 40% van de Belgen kan je ook plezieren met een sexy outfit of lingerie. Laat die joggingbroek dus voor een keertje in de kast liggen, trek je meest sexy tenue aan (dat geldt trouwens ook voor de heren) en laat je seksuele verbeelding vooral de vrije loop. Wij voorspellen alvast een hoop nieuwe lockdownbaby’s.

