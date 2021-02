Het zal je, zeker in coronatijden, wellicht niet verbazen, maar veel mensen vinden hun kat één van de belangrijkste dingen in het leven. Ze hechten er meer belang aan dan aan hun vrienden, werk en hobby’s gecombineerd. En ze leggen hun poezelige viervoeter dus liefst zo veel mogelijk in de watten.

Toch is het belangrijk om je kat ook niet té veel te willen verwennen. Geef hem of haar zoveel knuffels als je wil en laat je gaan met de kattensnoepjes, maar let op als je ook je eigen eten wil delen met je huisdier.

Niet geschikt voor katten

Het spreekt misschien voor zich, maar de verschillen tussen mens en kat zijn eindeloos. Dat betekent niet alleen dat je poes niet kan antwoorden als je hem een vraag stelt, maar ook dat het beestje ander voedsel nodig heeft dan wij. En dat sommige menselijke etenswaren zelfs giftig zijn voor je kat. De volgende keer dat je je beste dierenvriend een hapje uit je bord laat nemen, zorg je er dus beter voor dat deze voedingswaren er niet op liggen.

Avocado

Tonijn in blik (alleen in kleine hoeveelheden)

Rauwe ui en look

Chocolade

Melk

Tomaten en aubergines

Rauw varkens- en kippenvlees

