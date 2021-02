ASMR is één van de vele trends die de afgelopen jaren de gemoederen beroerde. Sommigen vinden de zachte knispergeluiden en fluistertonen namelijk zenuwstrelend, terwijl anderen er helemaal gek van worden. Het is maar net wat je leuk vindt.

Op YouTube zijn alleszins een heleboel video’s te vinden die zich speciaal richten op de ASMR-liefhebbers. Het fenomeen is trouwens erg breed; de één ervaart het wanneer hij iemand ziet tekenen, terwijl de ander goed gaat op het verwijderen van het plastic beschermfilmpje van een smartphone. En nog anderen zijn blijkbaar verzot op LEGO.

Waterval van blokjes

Dat is in ieder geval wat een nieuwe Spotify-playlist doet vermoeden. De Deense speelgoedfabrikant heeft namelijk zeven nummers van dertig minuten gecreëerd, helemaal ASMR-proof en louter met behulp van LEGO-blokjes. Terwijl je in ‘Searching for the One Brick)’ iemand hoort zoeken naar dat ene blokje, krijg je in ‘The Waterfall’ een waterval van blokjes te horen. Ideaal voor fans die ’s avonds de slaap niet kunnen vatten.

