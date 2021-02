Mooi nieuws in deze donkere tijden: Domino’s heeft het menu uitgebreid met kipbuckets. Je kunt er voortaan naast pizza ook Crunchy Chicken bestellen, stukken kip in een krokant jasje à la KFC.

De uitbreiding van het menu met de emmer vol krokante kip komt ook niet geheel onverwachts, kipgerechten stonden al als bijgerecht op het menu. Door de door de groeiende vraag zet de keten de kipbuckets nu naast pizza op het hoofdmenu. De drie verschillende buckets zijn voortaan verkrijgbaar in alle Domino’s vestigingen in ons land.

“Meer variatie en bestelgemak”

Domino’s wordt de eerste fastserviceketen die kip in emmers landelijk bezorgt. “Sinds de jaren ’60 is pizza’s bezorgen onze core business”, aldus Nicky Claeys van Domino. “Meer dan 1 op de 3 pizzabestellingen wordt bij Domino’s geplaatst. En deze markt groeit nog steeds. Daarnaast vragen consumenten om steeds meer variatie en bestelgemak. Met Crunchy Chicken zetten we een ambitieuze stap in een gevarieerder menu. Daarnaast verwachten we een verdere groei in ons totaal aandeel in food delivery.”

