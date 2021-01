Er vlogen vorig jaar een pak minder boven ons hoofd, maar binnenkort stappen we – als alles goed gaat – waarschijnlijk weer wat vaker aan boord van een vliegtuig. Hoewel vliegen steeds veiliger wordt, willen sommigen toch graag weten bij welke maatschappij ze het minste kans lopen op een ongeval. En in de nieuwe realiteit is ook een kleine kans op een coronabesmetting van belang.

Website Airlineratings.com helpt risicovermijders letterlijk uit de nood: al jaren stellen ze een lijstje samen van de veiligste vliegtuigmaatschappijen. Ze vergelijken daarbij 385 internationale maatschappijen en houden rekening met verschillende criteria. In totaal worden er zeven veiligheidssterren uitgereikt. Vijf daarvan gaan over ongelukken en incidenten. Ook de leeftijd van hun vloot, frauduleuze vliegbrevetten en beschuldigingen van omkoping worden daarin meegenomen.

Een zesde ster wordt uitgereikt als de maatschappij regelmatig audits uitvoert. Ten slotte was het strikt naleven van de coronamaatregelen in het lijstje van 2021 ook een ster waard.

Bijscholen na pandemie

Passagiers van de Australische vliegtuigmaatschappij Qantas mogen zich in 2021 het veiligst voelen. Dat is niet de eerste keer: ook van 2014 tot 2017 en weer in 2019 en 2020 was Qantas de veiligste vliegtuigmaatschappij. AirlineRatings benadrukte de toewijding van Qantas om piloten bij te scholen na een time-out tijdens de pandemie. Bij Qantas moet een Boeing 737-piloot een zesdaagse cursus volgen vooraleer hij of zij terugkeert naar de lucht. Eén dag van die zesdaagse is gericht op welzijn.

Op twee volgt Qatar Airways, en op drie vliegt Air New Zealand. De volledige top 20 vind je hieronder:

1. Qantas

2. Qatar Airways

3. Air New Zealand

4. Singapore Airlines

5. Emirates

6. EVA Air

7. Etihad Airways

8. Alaska Airlines

9. Cathay Pacific Airways

10. British Airways

11. Virgin Australia/Virgin Atlantic

12. Hawaiian Airlines

13. Southwest Airlines

14. Delta Air Lines

15. American Airlines

16. SAS

17. Finnair

18. Lufthansa

19. KLM

20. United Airlines

Lowcost

AirlineRatings lijstte ook de veiligste lowcost-maatschappijen op, zij het enkel alfabetisch: Air Arabia, Allegiant, EasyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, en Wizz Air.

