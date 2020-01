Er zijn heel wat dingen in het dagelijks leven die je kan laten om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Stoppen met het vliegtuig nemen, minder vlees eten, geen plastic afval meer produceren… De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Maar onder sommige praktijken kan je nu eenmaal niet uit. Tenzij je je persoonlijke hygiëne overboord wil gooien, is wassen daar één van.

De gemiddelde consument houdt het niet bij één wasje per week en net daarom is het van belang om je waspraktijken eens onder de loep te nemen. Om te beginnen is het natuurlijk aan te raden om het verbruik van je wasmachine na te gaan. Een nieuwe, energie-efficiënte wasmachine kopen is misschien wat kostelijker, maar bespaart je op termijn heel wat centjes en houdt je ecologische voetafdruk onder controle. Uiteraard is ook je keuze van wasmiddel van belang. Kies liever niet voor een met chemische bestanddelen volgepropte variant, maar voor een ecologische optie. Wij testten drie opties en lijstten de voor- en nadelen van elk daarvan op.

Wasnoten van Seepje

Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar wasnoten zijn precies wat je zou denken: noten om de was mee te doen. Je steekt een viertal exemplaren in een katoenen zakje, gooit die samen met je vuile was in de trommel en klaar. Schrik niet, want van zichzelf hebben de noten nogal een azijnachtige en niet zo aangename geur. Daar merk je na afloop echter niets van. Van zodra de schillen in aanraking komen met water, komt er een natuurlijke zeep vrij. Wanneer je je wasmachine uitlaadt, moet je de noten wel laten drogen want je kan ze drie keer opnieuw gebruiken. Wil je je wasgoed voorzien van een lekker geurtje, dan raden we aan om wat druppels etherische olie toe te voegen of om te kiezen voor wasnoten die al voorzien zijn van een parfum.

Geur: 4/5

Gebruiksvriendelijkheid: 4/5

Properheid: 5/5

Prijs: 7,95 euro (voor 30 wasbeurten)

DIY-wasmiddel van Lilycraft

Een andere optie is om zelf aan de slag te gaan en je eigen wasmiddel te maken. Dit kost wat meer tijd, maar zo weet je wel exact wat erin zit. Het onderstaande recept van Lilycraft hebben we zelf al uitgetest en werkt uitstekend. Nog een voordeel: je kiest zelf de geur van je wasmiddel. Voeg je favoriete etherische olie toe of houd het lekker neutraal, aan jou de keuze.

Ingrediënten (voor 1,5 liter)

1 liter water

38 gram Marseillevlokken

50 gram sodiumbicarbonaat

75 gram sodakristallen

½ soeplepel lavendelolie

Glazen fles

Zo doe je het

Laat in een grote pot op een middelhoog vuur de vlokken Marseillezeep smelten in 250 milliliter water. Roer regelmatig met een houten lepel om brokken te voorkomen.

Laat het mengsel afkoelen en voeg de sodakristallen (die je op voorhand oplost in wat warm water), 750 milliliter koud water en het sodiumbicarbonaat toe. Mix met de staafmixer.

Voeg de essentiële olie toe en mix tot je een glad geheel bekomt.

Laat het mengsel 24 uur rusten en mix regelmatig, zodat je wasmiddel ook achteraf vloeibaar blijft. Giet over in een fles naar keuze.

Geur: 5/5

Gebruiksvriendelijkheid: 3/5

Properheid: 5/5

Prijs: 38,47 euro (voor 7 liter)

EcoEgg

Dit is wellicht de meest bizarre wasmethode uit het rijtje. De zogenaamde eco-egg werkt namelijk helemaal niet op basis van zeep, maar doet een beroep op minerale pellets. Die onttrekken het vuil aan je kleding en veranderen de pH-waarde van het water waardoor ze meteen ook als wasverzachter werken. Door het gebrek aan chemische bestanddelen zijn ze erg geschikt voor mensen met allergieën of een gevoelige huid. Toegegeven, de hele omschrijving van het proces klinkt bedenkelijk, maar het werkt echt. In een pakket vind je een herbruikbaar plastic ‘ei’ dat je regelmatig moet vullen met de bijgeleverde pellets. Vervolgens gooi je het ei gewoon in de wastrommel en laat je het drogen tussen twee wasbeurten door. Wil je een geurtje, dan kies je voor de geparfumeerde versie, houd je het liever neutraal, dan kan dat ook.

Geur: 5/5

Gebruiksvriendelijkgheid: 5/5

Properheid: 5/5

Prijs: 27,95 euro (voor 720 wasbeurten)

