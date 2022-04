Dit is waarom je het voerbakje van je hond maar beter goed reinigt

Volgens verschillende studies zijn de voerbakjes van onze huisdieren een van meest onhygiënische objecten in huis, vergelijkbaar met de bacteriële lading van een toilet. Bovendien zijn er al meerdere uitbraken geweest van E. Coli- en salmonella bij mensen, na de blootstelling aan besmet hondenvoer. Een nieuwe studie, gepubliceerd in vaktijdschrift PLOS ONE, bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is om op een hygiënische manier om te gaan met voerbakjes.

Emily Luisana, coauteur van de studie en deel van de adviescommissie van hondenbrokkenbedrijf Tailored, vertelt aan CNN dat hondenbaasjes vaak verschillende routines erop nahouden op vlak van voedselbewaring en hygiëne. Daarom onderzochten ze hoe 417 baasjes omgingen met hun voerbakken. Ze ontdekte dat slechts 4.7% van de baasjes op de hoogte was van de hygiënierichtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en dat slechts 34% van de baasjes hun handen wast na het voederen.

Experiment

Daarna lieten ze 50 baasjes ook deelnemen aan een experiment, waarbij ze bacteriestaaltjes afnamen in de voederbakken van hun viervoeters. Er waren drie groepen: groep A volgde de FDA-richtlijnen (handen wassen voor en na het voederen, de bak niet gebruiken om brokken op te scheppen, de voerbak wassen met zeep en warm water, onopgegeten voedsel weggooien op de correctie manier en droge voeding bewaren in de oorspronkelijke zak). Groep B volgde de FDA-richtlijnen voor zowel huisdieren als mensen, en wasten onder meer hun handen gedurende minstens 20 seconden met zeep en warm water en volgden strikte afwasregels. Groep C kreeg geen instructies, behalve dan over wanneer ze de staaltjes moesten afnemen.

Meer besmetting

Het resultaat? De handelingen van groep A en B leidden tot een aanzienlijke daling van besmette brokjes in vergelijking met groep C. Warm water in plaats van lauw of koud water zorgde bijvoorbeeld voor een besmettingsgraad die 1,5 eenheden lager was. In groep C nam het aantal besmettingen zelfs toe tussen de eerste en de tweede staal.

De onderzoekers benadrukken daarom dat het belangrijk is om de hygiënische voorschriften steeds te volgen met het oog op de gezondheid van je viervoeter en van jezelf.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-waarom-je-het-voerbakje-van-je-hond-maar-beter-goed-reinigt