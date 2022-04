Dit zijn de tien mooiste vergeten roadtrips

Gewoon jij, je auto en de woeste natuur: het is voor velen de ultieme vorm van vrijheid. Wie al eens de beroemde route 66 gedaan heeft, weet wel dat dat ideaalbeeld af en toe wat bijgesteld moet worden. De platgereden paden worden tenslotte geregeld geteisterd door hordes toeristen en fileleed. ‘Confused.com’ voerde daarom een studie uit en stelde een top 10 van de mooiste onderschatte roadtriproutes ter wereld samen.

Een roadtrip is perfect om alle uithoeken van een land te leren kennen. Met de auto maak je een tussenstop waar je wil, maak je ommetjes naar de beste koffiezaken onderweg en ontdek je zo soms stukjes paradijs die je anders nooit zou vinden. Bij roadtrips denken we al snel aan de legendarische routes in de Verenigde Staten die al verschillende keren geromantiseerd tot leven gebracht werden via roadtripfilms. Maar ‘Confused.com’ stelde nu een lijst van de onbekende pareltjes samen.

VS en Europa

Op de eerste plaats komt een route die niet eens zo ver weg is: de ‘Causeway Coastal Route’ in Noord-Ierland. Die route van 313km heeft een score van 98% op Tripadvisor, maar werd maar 23.700 keren gegoogeld vorig jaar. Op de tweede plaats komt ‘Route des Crêtes’ in Frankrijk: een weg van 89 kilometer in het oosten van het land dat vlak door de Vogezen loopt. Slechts 131.200 mensen hebben die route online opgezocht, terwijl de route een score kreeg van 99%. De overige routes bevinden zich allemaal in de Verenigde Staten, afgezien van de Grote Sint-Bernhardpas in de Aosta-vallei in Italië en de Route Napoléon, het traject dat Napoleon aflegde nadat hij uit ballingschap in Elba terugkeerde.

Dit zijn de tien meest onderschatte routes:

1. Causeway Coastal Route, Noord-Ierland

2. Route des Crêtes, Frankrijk

3. Foothills Parkway, VS

4. Lamar Valley, VS

5. Trail Ridge Road, VS

6. Beartooth Highway, VS

7. Route Napoléon, Frankrijk

8. San Juan Skyway, VS

9. Needles Highway, VS

10. Grote Sint-Bernhardpas, Italië

Lees ook

In dit land vind je Europa’s mooiste strand



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-zijn-de-tien-mooiste-vergeten-roadtrips