Dit is de vriendelijkste stad ter wereld

Een mooi uitzicht, lekker eten, goed weer… Die aspecten zijn allemaal belangrijk bij het boeken van een reis. Maar ook de gastvrijheid en vriendelijkheid van een land kan een beslissende factor zijn. Daarom stelde Britse verzekeringsmaatschappij William Russel een lijstje samen van de vriendelijkste steden ter wereld. En wij waren niet verrast over de nummer één. Ook een Belgische stad viel in de prijzen.

De studie onderzocht de 23 meest bezochte steden ter wereld en gaven ze een score op vriendelijkheid. Ze hielden rekening met veiligheid, LGBTQI+-inclusie, de beste hotels en belangrijke activiteiten. De studie zou rekening gehouden hebben met data van bewoners van de stad.

Inclusie en cultuur

En daaruit bleek dat de Australische stad Melbourne de vriendelijkste stad ter wereld is. Die zonnige grootstad kreeg een score van 7, 2 op 10. «Melbourne is een vooruitstrevende, snel groeiende stad en is bekend om zijn openheid en inclusie. Het is een verwelkomende plek voor de LGBTQIA+-gemeenschap, die vaak tot de meest gemarginaliseerde groepen ter wereld horen.»

De twee stad in de lijst kreeg meteen al een veel lagere score: Parijs kreeg een score van 5,99 op 10. De mode en cultuur zou mensen een goed humeur bezorgen volgens William Russel. Een derde plek ging naar Wenen, met een score van 5,91 op 10, vanwege de veiligheid.

Top tien

Een vijfde plek ging overigens naar onze eigen hoofdstad Brussel. De top tien werd afgesloten met een vierde plek voor Madrid, en van zes tot tien: Barcelona, Londen, Kopenhagen, Taipei en New York City.

Lees ook

Zalig kerstfeest en een nuchter nieuwjaar! Op deze Belgische webshop vind je alleen alcoholvrije drankjes



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-de-vriendelijkste-stad-ter-wereld