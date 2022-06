Deze zomer zwemmen in de zon? Deze Europese bestemmingen hebben het properste water

Het gaat goed met de kwaliteit van ons zwemwater. Bijna 85% van het water in Europese zwemsites is van «uitstekende» kwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Proper water is goed nieuws voor wie deze zomer in Europese meren en wateren wil baden, al zijn er nog bepaalde plekken in Europa waar de kwaliteit van het water ondermaats is.

Het ‘Bathing Water Report’ van de EEA, in samenwerking met de Europese Commissie, onderzocht 22.000 zwemplekken in het binnenland en aan de kust, in de Europese lidstaten, Albanië en Zwitserland. Ze testten monsters op de types bacteriën die ze in het water terugvonden om zo vast te stellen in welke mate het water vervuild was door onder meer riolering en veeteelt. Op basis daarvan werd geoordeeld of het water van «uitstekende», «goede», «voldoende» of «slechte» kwaliteit was. Water van slechte kwaliteit kan leiden tot ziekte, met symptomen zoals diarree en buikkrampen.

Matig Frankrijk

De grote winnaar in de ranking is Oostenrijk, dankzij zijn prachtige meren in de Alpen en de Weissensee. 97.7% van hun water is proper. Ook de Mediteraanse landen doen het goed: Malta, Griekenland, Kroatië en Cyprus hebben uitstekend zwemwater. Italië (87,9%) en Spanje (87,4%) verdienden een 12e en 13e plaats.

Frankrijk doet het opmerkelijk matig, met een score van 75,7%. Maar liefst 99 zwemsites kregen daar het label «slechte kwaliteit» en moeten deze zomer sluiten. Ook Slovakije (50%) en Hongarije (60,2%) doen het niet goed. De slechtste leerling van de klas is Polen, met slechts 44,5% van de zwemsites die van goede kwaliteit zijn.

Top 10 proper zwemwater

1. Oostenrijk (97,7%)

2. Malta (96,6%)

3. Griekenland (95,8%)

4. Kroatië (95,7%)

5. Cyprus (93,3%)

6. Denemarken (91,9%)

7. Duitsland (90,4%)

8. Bulgarije (89,8%)

9. Litouwen (89,2%)

10. Portugal (88,5%)

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/deze-zomer-zwemmen-de-zon-deze-europese-bestemmingen-hebben-het-properste-water