Deze sterrenbeelden vinden de liefde in 2023

Het jaar 2022 is afgesloten en het is tijd om vooruit te kijken naar 2023, met alle romantische verrassingen en nieuwe ontmoetingen die daarbij komen kijken. Welke sterrenbeelden zullen de liefde vinden in dit nieuwe jaar? Metro blikt vooruit.

Heb je een moeilijk relatiejaar achter de rug en hoop je dat 2023 een nieuw begin inluidt? Je bent niet alleen. En hoewel aantrekkingskracht altijd belangrijk is als het gaat om daten, of het nu face-to-face gebeurt of op een app, is chemie niet alles. Soms hangen de slaagkansen ook af van de sterren en hun positie. Deze sterrenbeelden hebben dit jaar alvast alle troeven in huis om de perfecte match te vinden.

Weegschaal

Dit verliefde teken zou in 2023 wel eens de juiste persoon kunnen vinden. Weegschalen zijn meestal gewend aan een reeks flirtpartijen, omdat zij graag verleiden, maar zij zouden dit jaar wel eens in hun eigen val kunnen lopen en echt de juiste persoon vinden. Hoe dan ook, dit wordt een succesvol jaar voor dit sterrenbeeld, omdat ze krijgen wat ze willen in de liefde. Het begin van het jaar zal bijzonder druk zijn, dus hou je vast.

Ram

Eén ding is zeker, 2023 wordt een goed jaar voor de Ram, omdat die onder het teken van geluk komt te staan, vooral op het gebied van geld. En in de liefde zal die niet aarzelen om zijn liefde te verklaren aan de persoon die die leuk vindt, ook al zullen sommigen dit een beetje te snel vinden. Dit teken wil echter actie in zijn leven en zal initiatief moeten nemen als om de juiste persoon te vinden. Rammen zullen in gedachten moeten houden dat wanneer je een relatie aangaat, je een ‘wij’ wordt en niet enkel je eigen verlangens belangrijk zijn.

Boogschutter

De Boogschutter staat dit jaar in het middelpunt van de belangstelling. Als je vrijgezel bent, kan dit het beste jaar van je leven worden, dankzij je favoriete planeet, Jupiter. Je zal het hele jaar door stralen en nooit onopgemerkt blijven, waardoor veel minnaars zich aan je voeten zullen werpen. En zelfs als je over het algemeen niet erg trouw bent, zul je je dit jaar wel willen settelen. Je zal je in een relatie storten die je misschien niet gepland had. Ga op avontuur en je zal niet teleurgesteld zijn in wat je kan overkomen. Kortom, 2023 wordt magisch voor jou, geniet ervan.

