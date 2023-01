Dit is het «beste dieet» ter wereld

Voor het zesde jaar op rij mag het mediterraanse dieet zich het beste dieet ter wereld noemen. Dat maakte het US News & World Report bekend. Deze manier van eten viel in de prijzen in verschillende categorieën, waaronder «beste dieet voor gezond eten» en «beste plantaardige dieet».

In twee andere categorieën staat het mediterraanse dieet op een gedeelde eerste plek: in de categorie «gezinsvriendelijk dieet» (gedeeld met ‘TLC-dieet’ voor een verlaagd cholesterol en het flexitarisch dieet) en in de categorie «gezond voor botten en gewrichten» (gedeeld met het ‘DASH’-dieet tegen een verhoogde bloeddruk).

Wat is het mediterraanse dieet?

Allereerst: dieet staat in dit geval niet gelijk met een vermageringskuur, maar wel met een gezond voedingspatroon. Het scoort onder meer zo hoog in de ranking omdat het een haalbaar en weinig restrictief dieet is.

Het mediterraanse dieet staat vooral bekend om zijn verhoogde aandacht voor groenten en fruit, volkoren voeding, bonen, zaden, noten en gezonde vetten zoals olijfolie. Boter wordt vermeden, evenals geraffineerde voeding met veel suikers. In dit dieet kies je vaker voor vis, dan rood vlees. Ook eet je minder zuivelproducten en gevogelte.

Een mediterraans dieet zou in verband gebracht worden met een kleiner risico op diabetes, hoge cholesterol, dementie, geheugenverlies, borstkanker, depressie en hart- en vaatziektes.

Het US News & World Report benadrukt aan het Amerikaanse televisienetwerk CNN dat «mediterraans» niet per se betekent dat het enkel gaat om voeding die rond de mediterraanse zee gegeten wordt. Ook de Aziatische keuken kan deel uitmaken van het mediterraanse dieet als je dezelfde insteek volgt van veel plantaardige voeding en weinig vetten.

Andere winnaars en verliezers

Een tweede plaats in de ranking voor «beste dieet ter wereld» wordt eveneens gedeeld: door het bovengenoemde ‘DASH-dieet’ en het ‘flexitarische dieet’. Het slechtste dieet is dan weer het ‘rauwe voeding dieet’, waarbij je enkel rauw, plantaardig en onbewerkt voedsel eet. Ook het populaire ‘ketodieet’ scoorde slecht.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/dit-het-beste-dieet-ter-wereld