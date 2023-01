Hou jij ‘Damp January’ wel uit?

Het concept van ‘Dry January’ is stilaan bekend. Na de bacchanalen tijdens de feestdagen is het tijd om cold turkey te gaan en alcohol een maand lang uit je dieet te schrappen. Vind je dat de radicaal? Dan is ‘Damp January’ allicht wél iets voor jou.

Dry January ontstond uit de nood om op een meer bewuste manier om te gaan met alcohol. In januari volgen de nieuwjaarsdrinks zich tenslotte aan een moordend tempo op. Door bewust in die periode niet te drinken, sta je stil bij je alcoholconsumptie en drinkgedrag. Bovendien kent die vastenperiode ook enkele voordelen: je slaapt beter, je huid ziet er gezonder uit en je bespaart geld. De uitdaging wint jaarlijks aan populariteit, maar niet iedereen slaagt erin om het een maand vol te houden.

Zacht, maar haalbaar

Daarom werd nu ‘Damp January’ in het leven geroepen: een softe, meer gematigde versie van ‘Dry January’. In die versie van de uitdaging ga je nog steeds minder drinken, maar geef je alcohol niet helemaal op. In plaats van jezelf te dwingen niets te drinken, kan je bijvoorbeeld jezelf een maximum aantal alcoholische consumpties geven per week en trachten om dat cijfer niet te overschrijden, suggereert een psycholoog aan ‘Today’. ‘Damp January’ stelt met andere woorden meer realistische en duurzame doelen.

Wie aan ‘Dry January’ deelneemt gaat bijvoorbeeld sneller één maand niet drinken, en dan zijn oude gewoontes opnieuw opnemen. De bedoeling van ‘Damp January’ is dat je jouw kritische houding tegenover je alcoholconsumptie ook doortrekt naar de andere maanden van het jaar via die kleinschalige aanpak.

