Deze geuren doen je sneller in slaap vallen

Met de hitte van de laatste dagen kan je de slaap maar moeilijk vatten. Je zet de ramen open, bant je donsdeken uit bed en installeert zelfs een ventilator, maar niks mag baten. Toch is er nog een hulpmiddeltje waar je waarschijnlijk nog niet aan gedacht hebt: geurspray.

De slaapkamer is dé plek om na een lange dag tot rust te komen en ‘s ochtends weer uitgerust op te staan. Met de hoge temperaturen is dat in de zomer echter niet zo vanzelfsprekend. Toch is er een trucje dat je sneller naar dromenland doet vertrekken. Volgens Swiss Sense helpen bepaalde geuren je te ontspannen en de drukke dag te vergeten. Daarom heeft het bedrijf de geurencollectie ‘Moments’, speciaal voor de slaapkamer, uitgebracht. De kalmerende geuren vind je in de vorm van geurkaarsen (al zouden we die niet aanraden tijdens een zwoele zomernacht), geurstokjes, interieursprays en oliën voor een olie diffuser.

Neroli

Misschien heb je nog nooit gehoord van neroli. Toch is deze bloesem van de sinaasappelboom het leren kennen waard. De bloemetjes hebben een kruidige en fruitige geur en de olie die je eruit perst staat bekend als een natuurlijke rustgever.

Lavendel

Het is algemeen geweten dat lavendel niet alleen prachtig is om naar te kijken, maar ook heerlijk is voor je reukorgaan. De geur heeft een kalmerende en ontspannende werking. Een paar druppels olie op je kussen doet wonderen.Het

Cederhout

Bij cederhout denk je misschien eerder aan een knapperend houtvuur in de winter, maar ook deze olie is het overwegen waard. De aardse en houtachtige geur valt bij velen in de smaak. Cederhout werkt prima als je na een lange werkdag even tot rust wilt komen. De geur blijft ook lang in de slaapkamer hangen.

Bergamot

Met bergamot maak je niet enkel thee. Deze citrusvrucht, die je nog het best kan vergelijken met een kruising tussen een zure sinaasappel en een limoen, geeft ook haar geheimen prijs in de vorm van olie. De geur van de olie zorgt ervoor dat de zenuwactiviteit in je lichaam vertraagt, waardoor je vanzelf kalmeert.

Ylangylang

In Zuidoost-Azië wordt ylangylang al sinds jaar en dag gebruikt om slapeloosheid te behandelen. De zoete geur van de ‘bloem der bloemen’ kan de kwaliteit van je slaap verbeteren, je lichaam laten ontspannen en depressie bestrijden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/deze-geuren-doen-je-sneller-slaap-vallen