Rond de volle maan bestaan al jaren talloze mythes. En nee, niet enkel over weerwolven in een fabeltjesrijk, ook over mensen. Zo zouden er bij volle maan meer vrouwen bevallen, zouden we tijdens deze periode slechter slapen en zouden we ook vaker worstelen met onze gevoelens. Maar hoe denkt de wetenschap daar nu over?

Vanavond is het volle maan en daar bestaan al jaren talloze mythes over. De maan bepaalt de getijden van de zeeën en oceanen, dus het idee dat ze ook iets met ons lichaam – dat voor een groot deel uit water bestaat – doet, is zo gek nog niet. Maar wat gebeurt er dan juist? En kunnen we dat verklaren?

Emoties

Tijdens volle maan staan de (vrouwelijke) maan en de (mannelijke) zon volgens de astrologie in tegenoverstelde constellaties. Hierdoor zou je vaker worstelen met je gevoelens en je verstand. Maar de volle maan zou ons ook energieker en creatiever maken, ondanks dat je misschien wel wat minder uurtjes dan normaal hebt geslapen…

Slapeloosheid

De volle maan heeft namelijk ook een effect op onze nachtrust. Omdat het buiten lichter is, vallen we moeilijker in slaap. Het is een logische verklaring, die werd bevestigd door een team van Zwitserse biologen van de universiteit van Bazel. Zij observeerden de hersenactiviteit, de oogbewegingen en de hormonen van dertig slapende vrijwilligers – die niet wisten waar het onderzoek over ging, zodat hun eigen overtuigingen de resultaten niet konden beïnvloeden. Tijdens de vier dagen voor en na volle maan hadden de vrijwilligers vijf minuten meer nodig om in slaap te vallen. In totaal was hun nachtrust twintig minuten korter en duurde de fase van diepe slaap 30% minder lang.

Bevallingen

Volgens sommigen zou de volle maan ook effect hebben op bevallingen. Zo zouden er meer vrouwen bevallen tijdens de volle maan, maar die stelling werd na een onderzoek ontkracht. Waar in het vrouwelijk lichaam wél nog een stukje mysterie zit, is volgens sterrenkundige Peter Barthel bij de menstruatiecyclus. Die is bij westerse vrouwen gemiddeld 28 dagen lang, net zoals de maancyclus. Dat is een curiositeit dat de wetenschap bezighoudt, maar het verband tussen de twee werd nog niet onderzocht.

Uit onderzoek blijkt dat de invloeden van de maan op ons lichaam dus eerder fabel dan feit zijn, maar worstel je vandaag met je gevoelens, heb je slecht geslapen of sta je bol van de energie? Dan is de volle maan in ieder geval een goed excuus.

