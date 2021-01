Het romantische kostuumdrama ‘Bridgerton’ is de best bekeken nieuwe serie ooit op Netflix. Wereldwijd keken er in de eerste 28 dagen na de release op eerste kerstdag 82 miljoen huishoudens naar de serie. Dat maakte de streamingdienst woensdag bekend.

‘Bridgerton’ heeft op Netflix het record van best bekeken nieuwe serie verbroken. Het Amerikaanse kostuumdrama stootte zo ‘The Queen’s Gambit’ van de troon. Netflix meet bij nieuwe series in de eerste 28 dagen na de release hoe vaak huishoudens minstens twee minuten onafgebroken hebben gekeken. Bij ‘Bridgerton’ waren dat er 82 miljoen. Dat zijn ruim 20 miljoen huishoudens meer dan voormalig recordhouder ‘The Queen’s Gambit’.

Tweede seizoen

‘Bridgerton’, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn, speelt zich af in de negentiende eeuw. De serie volgt de Londense familie Bridgerton en met name oudste dochter Daphne die wordt gepresenteerd op de huwelijksmarkt. Netflix liet eerder deze week ook al weten dat fans een tweede seizoen kunnen verwachten.

Daar zullen héél veel mensen blij om zijn, want ‘Bridgerton’ staat momenteel in 83 landen bovenaan de lijst met populairste titels op Netflix. In alle 190 landen waar de streamingdienst beschikbaar is – op Japan na – staat de serie in de top 10.

Het bericht Deze serie verbreekt het record van best bekeken nieuwkomer op Netflix verscheen eerst op Metro.