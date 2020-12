De feestdagen komen eraan, je bent met vakantie en de sfeer in huis is gezelliger dan ooit. Niets zo feestelijk als kerstlichtjes en adventskalenders gevuld met zoetigheid. En toch, ondanks de sfeer, had je de afgelopen dagen minder seks dan gewoonlijk. Je hebt er geen zin in en doet het licht ’s avonds meteen uit wanneer je in bed kruipt.

Het lijkt een contradictie, maar wees gerust, je bent lang niet de enige. Een team wetenschappers van de Stanford University in Californië heeft namelijk aangetoond dat de dagen voor Kerstmis en Kerstmis zelf nefast zijn voor ons libido.

Weekenden en feestdagen

Om tot die conclusie te komen, bestudeerden de onderzoekers de Clue-app, een app waarin meer dan 500.000 vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brazilië en de Verenigde Staten hun seksuele activiteiten (anoniem) bijhouden. Uit die data bleek in eerste instantie dat feestdagen en weekenden over het algemeen gunstig zijn voor onze bedactiviteit. We hebben nu eenmaal meer vrije tijd en zijn minder gestrest, wat ons libido een boost geeft.

Kerststress

In de aanloop naar kerst en op Kerstmis zelf ligt dat echter anders. Enerzijds brengen de voorbereidingen de nodige stress met zich mee (van cadeautjes kopen tot het kerstmaal voorbereiden), anderzijds zijn al dat (vette) voedsel en die overdadige drankinname niet ideaal voor een stomend potje seks. Vanaf 26 december tot en met Nieuwjaar zien de dingen er gelukkig weer rooskleuriger uit, met Nieuwjaar als het absolute hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk).

