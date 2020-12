Nog enkele uren en dan is het Kerstmis, een van de gezelligste periodes van het jaar, zelfs anno 2020. Lichtjes in huis, foute kersttruien en misschien zelfs wel een stapel cadeautjes onder de kerstboom. Elk land heeft z’n eigen tradities. Hieronder de 5 leukste kersttradities ter wereld.

Filipijnen – 128 dagen Kerstmis

Kerst duurt lang in de Filipijnen – meer dan 4 maanden! Op de Filipijnen heb je niet alleen het kerstfeest, maar eigenlijk meteen een heel kerstseizoen dat al op 1 september begint en eindigt op 6 januari in het nieuwe jaar. Traditionele papieren lantaarns zorgen in deze tijd voor een bijzondere en spirituele sfeer. De traditie begon in 1928 met de productie van de eerste lampen van bamboe en papier. Daar er op het platteland nog geen elektriciteit was destijds, werden deze gebruikt om het pad te verlichten voor de gelovigen naar een Kerstviering vol rituelen. Tegenwoordig zijn de lantaarns – ook wel parolen genoemd – als wegwijzer vervangen door elektrische verlichting, maar toch worden ze op veel plaatsen nog steeds symbolisch opgehangen om de donkere winternachten te verlichten.

Verenigde Staten – Magisch licht

Het lichtfestival “Fantasy in Lights” in de Callaway Gardens behoort volgens National Geographic Traveler tot de top 10 mooist verlichte plekken tijdens de adventsperiode en een bezoek aan deze plaats behoort dan ook voor veel families in de staat Georgia tot de vaste Kersttraditie. Ieder jaar tussen eind november en begin januari verlichten acht miljoen lampjes ’s avonds de tuinen van Callaway Resort in Pine Mountain, een uurtje rijden van Atlanta.

Per Jolly Trolley of in een eigen auto rijdt men door glinsterend verlichte bossen, langs een peperkoekhuis of een oversized adventskrans – allemaal gebouwd van duizenden lichtjes. Na een bezoek aan het kerstdorp wacht thuis een traditionele kerstlekkernij; een overheerlijk zoete Pecan Pie. En dan natuurlijk wel met pecannoten uit Georgia, die op veel lokale boerderijen worden geteeld.

Zweden – Vier kerst met Donald in de sneeuw

December is een koude, donkere maand in Zweden. Kerstmis brengt letterlijk licht in de Zweedse huizen en wordt dan ook volop gevierd. Al vanaf begin december beginnen de festiviteiten; het bakken van peperkoeken-huisjes, pannen vol dampende glög (glühwein) maken en natuurlijk het huis omtoveren in kerstsfeer waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen om die typisch Scandinavische gezelligheid te vangen.

Een van de hoogtepunten van is kerstavond; deze begint ’s middags al als om drie uur de Zweden zich rond de televisie verzamelen om naar een reeks oude Disney-films van Donald Duck (‘Kalle Anka’) te kijken. Het zijn elk jaar exact dezelfde tekenfilms die worden uitgezonden, maar iedereen kijkt altijd weer met veel plezier en geniet volop van deze bijzondere kersttraditie!

Duitsland – Hamburgs bijgeloof tijdens Kerstmis

Hamburg is een deelstaat met veel gebruiken en tradities die in andere regio’s nauwelijks bekend zijn. Zo was het tot 1900 een bijzonder gebruik dat kerstbomen uitsluitend gekocht konden worden op de midden in de stad gelegen Gänsemarkt. Pas vele jaren later was het mogelijk om de bomen op meerdere plekken te kopen. Desondanks geloven vandaag de dag de traditionele Hamburgers nog steeds dat een kerstboom van de Gänsemarkt een must is. Ieder jaar gaan ze met het hele gezin naar de markt waar het kopen van een kerstboom inmiddels een geweldig evenement is geworden. En natuurlijk wordt dit gecombineerd met een bezoekje aan de levendige kerstmarkt.

Een ander bijgeloof is dat er tussen de feestdagen – van 25 december tot 6 januari – geen wasjes mogen worden gedaan. Het verhaal hierbij is dat de aanblik van de witte was aan een waslijn te veel doet denken aan de lijkwaden van de doden en ongeluk zou brengen. Dé reden waarom met name de oudere Hamburgers na de feestdagen met een overvolle wasmand zitten.

Frankrijk – Olentzero in Baskenland

Volgens een Baskische legende woont Olentzero op een berg waar hij houtskool maakt. Eenmaal per jaar, vlak voor Kerstmis, gaat hij door steden en dorpen om houtblokken uit te delen aan de armen, zodat niemand last heeft van de kou in de kerstnacht. De mythe van Olentzero – die oorspronkelijk afkomstig is uit de Bidasoa-vallei – wordt geassocieerd met een veelheid aan legendes. Het is het symbool van het jaar dat afloopt en wordt vervangen door de geest van vernieuwing van het jaar.

In Cibour, Hendaye, Bayonne en Saint-Jean de Luz wordt Olentzero gevierd. Op kerstavond trekken zangers van deur tot deur en zelfs vandaag de dag gaat Olentzero zelf, op een pottok (het kleine wilde paard van Baskenland), nog steeds rond en deelt snoep uit aan de kinderen die het niet nalaten hem te vergezellen.

Het bericht Dit zijn de 5 leukste kersttradities ter wereld verscheen eerst op Metro.